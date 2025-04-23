https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870624.html

Швыдкой рассказал, когда объявят представителя России на "Интервидении"

Швыдкой рассказал, когда объявят представителя России на "Интервидении" - РИА Новости, 23.04.2025

Швыдкой рассказал, когда объявят представителя России на "Интервидении"

Представитель России на музыкальном конкурсе "Интервидение" определится, вероятно, после 9 мая, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:20:00+03:00

2025-04-23T05:20:00+03:00

2025-04-23T05:20:00+03:00

культура

япония

россия

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михаил швыдкой

владимир путин

павел милюков

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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Представитель России на музыкальном конкурсе "Интервидение" определится, вероятно, после 9 мая, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой российским журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. "Что касается представителя от России, я думаю, что это будет понятно после 9 мая. Я думаю, что до 9 мая это не будет решено, а после 9 мая, я думаю, это станет известно", - сказал Швыдкой, который открыл в Токио Фестиваль российской культуры в Японии. По его словам, "Интервидение" может пройти 20-21 сентября, а участвовать в нем хотят более 25 стран. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на "Live Арене" в Подмосковье Швыдкой находится с визитом в Японии в связи с открытием Фестиваля российской культуры, главой оргкомитета которого он является. Фестиваль российской культуры в Японии открылся в понедельник в Токио. В программе фестиваля на этот год запланированы мероприятия, которые не оставят равнодушными зрителей разных вкусов и возрастов. В апреле молодые российские исполнители Павел Милюков, Петр Худоногов и Александр Ключко дадут цикл концертов "Новые звезды России" на концертных площадках в Токио, Сайтаме и Йокогаме. В июне пройдет кинофестиваль, посвященный памяти Дмитрия Шостаковича, будут показаны фильмы "Потемкин" и "Октябрь". В июле состоится показ фильмов "Пиковая дама" и "Чайковский". Также в июле пройдет показ фильмов, посвященный 115-летию со дня рождения великой русской балерины Галины Улановой. В сентябре состоится Неделя культуры Татарстана, в ходе которой японских зрителей ждут выставки, концерты и выступления исполнителей народных танцев. Музыкально-поэтические вечера в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина пройдут в октябре. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.

https://ria.ru/20250406/intervidenie-2009676025.html

https://ria.ru/20250307/koreya-2003529809.html

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япония, россия, токио, михаил швыдкой, владимир путин, павел милюков