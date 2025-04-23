https://ria.ru/20250423/rumyniya-2012873556.html

"Новое землетрясение": Пушков резко высказался о ситуации в Румынии

"Новое землетрясение": Пушков резко высказался о ситуации в Румынии - РИА Новости, 23.04.2025

"Новое землетрясение": Пушков резко высказался о ситуации в Румынии

Появление у отстраненного от выборов румынского политика Кэлина Джеорджеску преемника в лице Джеордже Симиона является политическим землетрясением, заявил в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T06:29:00+03:00

2025-04-23T06:29:00+03:00

2025-04-23T10:54:00+03:00

в мире

румыния

сша

кэлин джеорджеску

алексей пушков

совет федерации рф

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Появление у отстраненного от выборов румынского политика Кэлина Джеорджеску преемника в лице Джеордже Симиона является политическим землетрясением, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."В Румынии накануне майских президентских выборов — новое политическое землетрясение. У снятого с выборов Джеорджеску появился преемник — тоже правый консерватор Симион", — говорится в публикации.Сенатор выразил обеспокоенность тем, что на фоне высокого рейтинга в 35%, который демонстрируют опросы, Симион сможет продержаться до конца президентcкой гонки."Снимут ли Симиона с выборов?" — задался вопросом Пушков.В марте Конституционный суд Румынии утвердил кандидатуру лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона для участия в президентских выборах.Центральное избирательное бюро Румынии также признало выдвижение Симиона законным. Политик представил необходимые документы, заявив, что они полностью соответствуют требованиям законодательства. Сторонники AUR собрали 600 тысяч подписей, что значительно превышает необходимый минимум в 200 тысяч.Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.

https://ria.ru/20250414/filat-2011234843.html

https://ria.ru/20250410/tsel-2010366973.html

румыния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, алексей пушков, совет федерации рф, нато