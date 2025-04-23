"Новое землетрясение": Пушков резко высказался о ситуации в Румынии
Пушков назвал появление преемника Джеорджеску политическим землетрясением
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Появление у отстраненного от выборов румынского политика Кэлина Джеорджеску преемника в лице Джеордже Симиона является политическим землетрясением, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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"В Румынии накануне майских президентских выборов — новое политическое землетрясение. У снятого с выборов Джеорджеску появился преемник — тоже правый консерватор Симион", — говорится в публикации.
Сенатор выразил обеспокоенность тем, что на фоне высокого рейтинга в 35%, который демонстрируют опросы, Симион сможет продержаться до конца президентcкой гонки.
"Снимут ли Симиона с выборов?" — задался вопросом Пушков.
В марте Конституционный суд Румынии утвердил кандидатуру лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона для участия в президентских выборах.
Центральное избирательное бюро Румынии также признало выдвижение Симиона законным. Политик представил необходимые документы, заявив, что они полностью соответствуют требованиям законодательства. Сторонники AUR собрали 600 тысяч подписей, что значительно превышает необходимый минимум в 200 тысяч.
Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.