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Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне 90%
Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне 90% - РИА Новости, 23.04.2025
Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне 90%
Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне около 90%, вопрос увеличения этого показателя "сам себя решил", заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне около 90%, вопрос увеличения этого показателя "сам себя решил", заявил РИА Новости председатель казахстанского Национального банка Тимур Сулейменов. "Что касается расчетов с Россией в национальных валютах, они у нас сейчас около 90% в национальных валютах рассчитываются. Поэтому этот вопрос, на мой взгляд, сам себя как бы решил", - сообщил он на полях весенних встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Сулейменов добавил, что часть расчетов проводится в долларах, поскольку это удобнее для участников торговли.
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россия, казахстан, тимур сулейменов, мвф, всемирный банк, в мире
Россия, Казахстан, Тимур Сулейменов, МВФ, Всемирный банк, В мире
Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне 90%
Глава Нацбанка Казахстана: расчеты с РФ в национальных валютах достигли 90%