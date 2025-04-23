https://ria.ru/20250423/rossija-2013063241.html

Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне 90%

Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне 90% - РИА Новости, 23.04.2025

Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне 90%

Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне около 90%, вопрос увеличения этого показателя "сам себя решил", заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T23:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне около 90%, вопрос увеличения этого показателя "сам себя решил", заявил РИА Новости председатель казахстанского Национального банка Тимур Сулейменов. "Что касается расчетов с Россией в национальных валютах, они у нас сейчас около 90% в национальных валютах рассчитываются. Поэтому этот вопрос, на мой взгляд, сам себя как бы решил", - сообщил он на полях весенних встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Сулейменов добавил, что часть расчетов проводится в долларах, поскольку это удобнее для участников торговли.

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россия, казахстан, тимур сулейменов, мвф, всемирный банк, в мире