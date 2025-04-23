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В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 23.04.2025
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T07:54:00+03:00
2025-04-23T07:54:00+03:00
2025-04-23T07:58:00+03:00
казань
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 7.30 мск введены в аэропортах Казань и Ульяновск (Баратаевка)", - написал он в Telegram-канале.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил Кореняко.
https://ria.ru/20250418/saratov-2011960204.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения