Посол России в Вене высказался о якобы попытках ЕК связаться с Путиным
Посол Любинский: мне ничего не известно о попытках ЕК связаться с Путиным
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что ему ничего не известно о попытках Еврокомиссии за последние три года связаться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения мира по Украине.
"Мне о таких попытках абсолютно ничего не известно", - сказал посол в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche, отвечая на вопрос, предпринимала ли Еврокомиссия, особенно её председатель Урсула фон дер Ляйен, за последние три годы попытки связаться с президентом Путиным для обсуждения мира.
Дипломат также отметил, что российская сторона искренне хотела бы, "чтобы ЕС не извращал историю и уже давно использовал бы своё влияние на Украину, чтобы остановить преступный режим в Киеве и его саморазрушительную коррумпированную политику". Тогда, по его словам, возможно, не было бы военных преступлений ВСУ и других банд националистов против мирного населения, гонений на Украинскую православную церковь.
"И отношения с Россией, разумеется, тоже были бы тогда другими. Вместо этого разжигатели войны из Брюсселя продолжают подливать масла в огонь, накачивая Украину тяжёлыми вооружениями, обучая укронацистских убийц и наёмников, в том числе на территории ЕС. А Россию выставляют виновной во всех бедах мира, даже если речь идет об очевидных инсценировках, как и было в Буче", - заключил Любинский. -0-