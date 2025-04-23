https://ria.ru/20250423/putin-2012965698.html

Посол России в Вене высказался о якобы попытках ЕК связаться с Путиным

Посол России в Вене высказался о якобы попытках ЕК связаться с Путиным - РИА Новости, 23.04.2025

Посол России в Вене высказался о якобы попытках ЕК связаться с Путиным

Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что ему ничего не известно о попытках Еврокомиссии за последние три года связаться с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:50:00+03:00

2025-04-23T14:50:00+03:00

2025-04-23T14:50:00+03:00

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владимир путин

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что ему ничего не известно о попытках Еврокомиссии за последние три года связаться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения мира по Украине. "Мне о таких попытках абсолютно ничего не известно", - сказал посол в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche, отвечая на вопрос, предпринимала ли Еврокомиссия, особенно её председатель Урсула фон дер Ляйен, за последние три годы попытки связаться с президентом Путиным для обсуждения мира. Дипломат также отметил, что российская сторона искренне хотела бы, "чтобы ЕС не извращал историю и уже давно использовал бы своё влияние на Украину, чтобы остановить преступный режим в Киеве и его саморазрушительную коррумпированную политику". Тогда, по его словам, возможно, не было бы военных преступлений ВСУ и других банд националистов против мирного населения, гонений на Украинскую православную церковь. "И отношения с Россией, разумеется, тоже были бы тогда другими. Вместо этого разжигатели войны из Брюсселя продолжают подливать масла в огонь, накачивая Украину тяжёлыми вооружениями, обучая укронацистских убийц и наёмников, в том числе на территории ЕС. А Россию выставляют виновной во всех бедах мира, даже если речь идет об очевидных инсценировках, как и было в Буче", - заключил Любинский. -0-

https://ria.ru/20250423/lavrov-2012943273.html

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россия, украина, вена, дмитрий любинский, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины, в мире