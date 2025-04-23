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Посол России в Вене высказался о якобы попытках ЕК связаться с Путиным - РИА Новости, 23.04.2025
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14:50 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/putin-2012965698.html
Посол России в Вене высказался о якобы попытках ЕК связаться с Путиным
Посол России в Вене высказался о якобы попытках ЕК связаться с Путиным - РИА Новости, 23.04.2025
Посол России в Вене высказался о якобы попытках ЕК связаться с Путиным
Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что ему ничего не известно о попытках Еврокомиссии за последние три года связаться с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:50:00+03:00
2025-04-23T14:50:00+03:00
россия
украина
вена
дмитрий любинский
владимир путин
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что ему ничего не известно о попытках Еврокомиссии за последние три года связаться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения мира по Украине. "Мне о таких попытках абсолютно ничего не известно", - сказал посол в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche, отвечая на вопрос, предпринимала ли Еврокомиссия, особенно её председатель Урсула фон дер Ляйен, за последние три годы попытки связаться с президентом Путиным для обсуждения мира. Дипломат также отметил, что российская сторона искренне хотела бы, "чтобы ЕС не извращал историю и уже давно использовал бы своё влияние на Украину, чтобы остановить преступный режим в Киеве и его саморазрушительную коррумпированную политику". Тогда, по его словам, возможно, не было бы военных преступлений ВСУ и других банд националистов против мирного населения, гонений на Украинскую православную церковь. "И отношения с Россией, разумеется, тоже были бы тогда другими. Вместо этого разжигатели войны из Брюсселя продолжают подливать масла в огонь, накачивая Украину тяжёлыми вооружениями, обучая укронацистских убийц и наёмников, в том числе на территории ЕС. А Россию выставляют виновной во всех бедах мира, даже если речь идет об очевидных инсценировках, как и было в Буче", - заключил Любинский. -0-
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россия, украина, вена, дмитрий любинский, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Вена, Дмитрий Любинский, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, В мире
Посол России в Вене высказался о якобы попытках ЕК связаться с Путиным

Посол Любинский: мне ничего не известно о попытках ЕК связаться с Путиным

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что ему ничего не известно о попытках Еврокомиссии за последние три года связаться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения мира по Украине.
"Мне о таких попытках абсолютно ничего не известно", - сказал посол в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche, отвечая на вопрос, предпринимала ли Еврокомиссия, особенно её председатель Урсула фон дер Ляйен, за последние три годы попытки связаться с президентом Путиным для обсуждения мира.
Дипломат также отметил, что российская сторона искренне хотела бы, "чтобы ЕС не извращал историю и уже давно использовал бы своё влияние на Украину, чтобы остановить преступный режим в Киеве и его саморазрушительную коррумпированную политику". Тогда, по его словам, возможно, не было бы военных преступлений ВСУ и других банд националистов против мирного населения, гонений на Украинскую православную церковь.
"И отношения с Россией, разумеется, тоже были бы тогда другими. Вместо этого разжигатели войны из Брюсселя продолжают подливать масла в огонь, накачивая Украину тяжёлыми вооружениями, обучая укронацистских убийц и наёмников, в том числе на территории ЕС. А Россию выставляют виновной во всех бедах мира, даже если речь идет об очевидных инсценировках, как и было в Буче", - заключил Любинский. -0-
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РоссияУкраинаВенаДмитрий ЛюбинскийВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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