https://ria.ru/20250423/pushkov-2012889197.html

"Ему говорят, что делать". Пушков раскрыл, кто управляет Зеленским

"Ему говорят, что делать". Пушков раскрыл, кто управляет Зеленским - РИА Новости, 23.04.2025

"Ему говорят, что делать". Пушков раскрыл, кто управляет Зеленским

Упорное желание Владимира Зеленского сорвать переговоры по Украине во многом опирается на поддержку Европы, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:54:00+03:00

2025-04-23T09:54:00+03:00

2025-04-23T11:23:00+03:00

совет федерации рф

владимир зеленский

европа

украина

лондон

алексей пушков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007777140_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_d14e052d721460cf0bf848c6fd3fe7be.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Упорное желание Владимира Зеленского сорвать переговоры по Украине во многом опирается на поддержку Европы, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Неослабевающее стремление Зеленского сорвать урегулирование во многом опирается на поддержку европейцев. Зеленский лишь стоит на авансцене, а европейцы в лице Макрона, Стармера и Ко из-за кулис говорят ему, что делать", — написал он.Европа присылает новые ракеты и отправляет миллиарды, лишь бы Зеленский продолжал войну, заявил Пушков. Старый Свет пытается заверить, что поддерживает стремление Трампа к миру, но при этом срывает любые усилия в этом направлении, написал сенатор, назвав подобную тактику двойной игрой.Во вторник американская газета The Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне. Кроме того, как пишет Financial Times, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где и находится "настоящий стол переговоров". Газета The New York Times также сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.В среду телеканал Sky News сообщил, что министры иностранных дел Франции и Германии, судя по всему, тоже отложили поездку в Лондон после отмены визита туда Рубио и Уиткоффа.

https://ria.ru/20250423/skandal-2012861463.html

https://ria.ru/20250422/tramp-2012589031.html

европа

украина

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, владимир зеленский, европа, украина, лондон, алексей пушков, в мире