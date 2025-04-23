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"Ему говорят, что делать". Пушков раскрыл, кто управляет Зеленским - РИА Новости, 23.04.2025
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09:54 23.04.2025 (обновлено: 11:23 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/pushkov-2012889197.html
"Ему говорят, что делать". Пушков раскрыл, кто управляет Зеленским
"Ему говорят, что делать". Пушков раскрыл, кто управляет Зеленским - РИА Новости, 23.04.2025
"Ему говорят, что делать". Пушков раскрыл, кто управляет Зеленским
Упорное желание Владимира Зеленского сорвать переговоры по Украине во многом опирается на поддержку Европы, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:54:00+03:00
2025-04-23T11:23:00+03:00
совет федерации рф
владимир зеленский
европа
украина
лондон
алексей пушков
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Упорное желание Владимира Зеленского сорвать переговоры по Украине во многом опирается на поддержку Европы, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Неослабевающее стремление Зеленского сорвать урегулирование во многом опирается на поддержку европейцев. Зеленский лишь стоит на авансцене, а европейцы в лице Макрона, Стармера и Ко из-за кулис говорят ему, что делать", — написал он.Европа присылает новые ракеты и отправляет миллиарды, лишь бы Зеленский продолжал войну, заявил Пушков. Старый Свет пытается заверить, что поддерживает стремление Трампа к миру, но при этом срывает любые усилия в этом направлении, написал сенатор, назвав подобную тактику двойной игрой.Во вторник американская газета The Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне. Кроме того, как пишет Financial Times, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где и находится "настоящий стол переговоров". Газета The New York Times также сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.В среду телеканал Sky News сообщил, что министры иностранных дел Франции и Германии, судя по всему, тоже отложили поездку в Лондон после отмены визита туда Рубио и Уиткоффа.
https://ria.ru/20250423/skandal-2012861463.html
https://ria.ru/20250422/tramp-2012589031.html
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совет федерации рф, владимир зеленский, европа, украина, лондон, алексей пушков, в мире
Совет Федерации РФ, Владимир Зеленский, Европа, Украина, Лондон, Алексей Пушков, В мире
"Ему говорят, что делать". Пушков раскрыл, кто управляет Зеленским

Пушков: европейцы поддерживают план Зеленского сорвать переговоры

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Упорное желание Владимира Зеленского сорвать переговоры по Украине во многом опирается на поддержку Европы, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Неослабевающее стремление Зеленского сорвать урегулирование во многом опирается на поддержку европейцев. Зеленский лишь стоит на авансцене, а европейцы в лице Макрона, Стармера и Ко из-за кулис говорят ему, что делать", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Европа присылает новые ракеты и отправляет миллиарды, лишь бы Зеленский продолжал войну, заявил Пушков. Старый Свет пытается заверить, что поддерживает стремление Трампа к миру, но при этом срывает любые усилия в этом направлении, написал сенатор, назвав подобную тактику двойной игрой.
Во вторник американская газета The Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне. Кроме того, как пишет Financial Times, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где и находится "настоящий стол переговоров". Газета The New York Times также сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.
В среду телеканал Sky News сообщил, что министры иностранных дел Франции и Германии, судя по всему, тоже отложили поездку в Лондон после отмены визита туда Рубио и Уиткоффа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Совет Федерации РФВладимир ЗеленскийЕвропаУкраинаЛондонАлексей ПушковВ мире
 
 
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