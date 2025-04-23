https://ria.ru/20250423/prokuratura-2012941122.html

Прокуратура объяснила, почему Шляфмана не освободили от наказания

Прокуратура объяснила, почему Шляфмана не освободили от наказания - РИА Новости, 23.04.2025

Прокуратура объяснила, почему Шляфмана не освободили от наказания

Прокуратура Санкт-Петербурга объяснила, почему концертный директор Игоря Талькова Валерий Шляфман, осужденный заочно на 13 лет, не был освобожден от наказания... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:23:00+03:00

2025-04-23T13:23:00+03:00

2025-04-23T13:23:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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игорь тальков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга объяснила, почему концертный директор Игоря Талькова Валерий Шляфман, осужденный заочно на 13 лет, не был освобожден от наказания из-за сроков давности убийства артиста. "Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом (ст. 102 УК РСФСР предусматривала наказание в виде смертной казни). Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. Учитывая, что Шляфман совершил особо тяжкое преступление, а также конкретные обстоятельства дела, "суд счел невозможным применить к нему сроки давности привлечения к уголовной ответственности", добавили в ведомстве. В среду Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии общего режима за убийство и покушение на убийство. В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" Шляфман, испытывая неприязненные отношения к директору певицы Азизы Игорю Малахову, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов попытался его застрелить. Однако Малахов увернулся, а Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.

https://ria.ru/20250422/cheljabinsk-2012740493.html

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происшествия, санкт-петербург, рсфср, игорь тальков