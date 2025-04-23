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Лишенный мандата за прогулы депутат в Приморье обжалует решение в суде - РИА Новости, 23.04.2025
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06:53 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/primore-2012874494.html
Лишенный мандата за прогулы депутат в Приморье обжалует решение в суде
Лишенный мандата за прогулы депутат в Приморье обжалует решение в суде - РИА Новости, 23.04.2025
Лишенный мандата за прогулы депутат в Приморье обжалует решение в суде
Экс-депутат Законодательного собрания Приморья Геннадий Шульга, депутатские полномочия которого в среду досрочно прекратили краевые депутаты из-за прогулов... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T06:53:00+03:00
2025-04-23T06:53:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Экс-депутат Законодательного собрания Приморья Геннадий Шульга, депутатские полномочия которого в среду досрочно прекратили краевые депутаты из-за прогулов заседаний комитета, считает решение парламента незаконным и намерен обжаловать его в суде, сообщил РИА Новости сам депутат. В среду Законодательное Собрание Приморского края на очередном заседании приняло решение о досрочном прекращении полномочий депутата от избирательного округа № 2 г. Владивостока Геннадия Шульги. Как сообщила пресс-служба краевого парламента, основанием для лишения Шульги мандата послужило неучастие парламентария без уважительных причин в течение 2024 года в шести заседаниях комитета по социальной политике и защите прав граждан, членом которого он являлся. "Считаю решение политически ангажированным, незаконным и намерен обжаловать его в судах. Думаю, у нас очень хорошие стартовые позиции отменить это решение, если не в Приморском краевом суде, то в Новосибирском (суде - ред.) точно", - сказал Шульга РИА Новости. По словам экс-депутата, решение коллег о лишении его мандата противоречит федеральному законодательству и является "самодеятельностью" приморского парламента. "Перечень (оснований для лишения статуса депутата – ред.) в 414 Федеральном законе "О публичной власти" закрытый, там все прописано, все причины, по которым это можно сделать. Такой статьи, по которой они лишили меня, за систематическое неисполнение депутатом своих обязанностей, которая весьма размытая и по ней можно все, что угодно подтянуть, нет ни в одном федеральном законе и нет ни в одном субъекте", - отметил экс-парламентарий РИА Новости. Геннадий Шульга был избран в Заксобрание Приморья по одномандатному округу №2 Владивостока в 2021 году от КПРФ, но членом партии не являлся. В приморском парламенте некоторое время работал в составе фракции коммунистов, но был исключен из нее после критики спецоперации.
https://ria.ru/20250418/ministr-2012174603.html
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политика, владивосток, кпрф
Политика, Владивосток, КПРФ
Лишенный мандата за прогулы депутат в Приморье обжалует решение в суде

Лишенный мандата за прогулы депутат из Приморья Шульга обжалует решение в суде

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Экс-депутат Законодательного собрания Приморья Геннадий Шульга, депутатские полномочия которого в среду досрочно прекратили краевые депутаты из-за прогулов заседаний комитета, считает решение парламента незаконным и намерен обжаловать его в суде, сообщил РИА Новости сам депутат.
В среду Законодательное Собрание Приморского края на очередном заседании приняло решение о досрочном прекращении полномочий депутата от избирательного округа № 2 г. Владивостока Геннадия Шульги. Как сообщила пресс-служба краевого парламента, основанием для лишения Шульги мандата послужило неучастие парламентария без уважительных причин в течение 2024 года в шести заседаниях комитета по социальной политике и защите прав граждан, членом которого он являлся.
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"Считаю решение политически ангажированным, незаконным и намерен обжаловать его в судах. Думаю, у нас очень хорошие стартовые позиции отменить это решение, если не в Приморском краевом суде, то в Новосибирском (суде - ред.) точно", - сказал Шульга РИА Новости.
По словам экс-депутата, решение коллег о лишении его мандата противоречит федеральному законодательству и является "самодеятельностью" приморского парламента.
"Перечень (оснований для лишения статуса депутата – ред.) в 414 Федеральном законе "О публичной власти" закрытый, там все прописано, все причины, по которым это можно сделать. Такой статьи, по которой они лишили меня, за систематическое неисполнение депутатом своих обязанностей, которая весьма размытая и по ней можно все, что угодно подтянуть, нет ни в одном федеральном законе и нет ни в одном субъекте", - отметил экс-парламентарий РИА Новости.
Геннадий Шульга был избран в Заксобрание Приморья по одномандатному округу №2 Владивостока в 2021 году от КПРФ, но членом партии не являлся. В приморском парламенте некоторое время работал в составе фракции коммунистов, но был исключен из нее после критики спецоперации.
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