Депутата в Приморье досрочно лишили мандата за прогулы заседаний
Депутата заксобрания Приморья досрочно лишили мандата за прогулы заседаний
Владивосток. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморья досрочно прекратили полномочия своего коллеги, независимого депутата Геннадия Шульги, из-за прогулов заседаний комитета без уважительных причин, сообщает пресс-служба краевого заксобрания.
"Законодательное Собрание Приморского края на апрельском заседании приняло решение о досрочном прекращении полномочий депутата от избирательного округа № 2 города Владивостока Геннадия Шульги. Основанием для этого в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 3 Закона Приморского края "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края" послужило неучастие парламентария без уважительных причин в течение 2024 года в шести заседаниях комитета по социальной политике и защите прав граждан, в котором он состоит", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее комитет по регламенту приморского парламента признал неуважительными причины отсутствия депутата Шульги на заседаниях комитета по социальной политике и защите прав граждан, членом которого он являлся, 31 июля, 18 сентября, 23 октября, 20 ноября, 21 ноября и 11 декабря 2024 года. В связи с этим 9 апреля комитет инициировал рассмотрение вопроса о досрочном прекращении его депутатских полномочий. Как сообщил председатель комитета по регламенту Всеволод Романов, слова которого приводятся в сообщении, документов об уважительности отсутствия на заседаниях Шульга в установленные сроки не предоставил.
Геннадий Шульга был избран в заксобрание Приморья по одномандатному округу №2 Владивостока в 2021 году от КПРФ, но членом партии не являлся. В приморском парламенте некоторое время работал в составе фракции коммунистов, но был исключен из нее после критики спецоперации.
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