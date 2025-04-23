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Посольство России пригласило аргентинских предпринимателей на ПМЭФ - РИА Новости, 23.04.2025
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15:23 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/pmef-2025-2012975029.html
Посольство России пригласило аргентинских предпринимателей на ПМЭФ
Посольство России пригласило аргентинских предпринимателей на ПМЭФ - РИА Новости, 23.04.2025
Посольство России пригласило аргентинских предпринимателей на ПМЭФ
Посольство РФ приглашает аргентинских предпринимателей и официальных лиц к участию в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил посол России... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:23:00+03:00
2025-04-23T15:23:00+03:00
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китай
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дмитрий феоктистов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Посольство РФ приглашает аргентинских предпринимателей и официальных лиц к участию в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил посол России Дмитрий Феоктистов. "Уверен, что участие аргентинских предпринимателей и официальных лиц в форуме могло бы придать импульс двусторонним торгово-экономическим отношениям, содействовать установлению и развитию контактов между деловыми кругами, запуску и реализации взаимовыгодных совместных проектов. Приглашаем посетить ПМЭФ-2025 18-21 июня в живописной "северной столице" России", - отметил посол в статье для газет Perfil и Punto Capital Noticias. По словам Феоктистова, успех ПМЭФ в последние годы убедительно демонстрирует всю тщетность попыток изолировать Россию, исключить её из глобальных процессов хозяйственного взаимодействия. Так, в 2024 году форум посетило рекордное количество участников – свыше 21 тысячи человек из 139 стран и территорий. Многочисленные делегации прибыли из Китая, ОАЭ, Зимбабве, Казахстана, Индии и Омана.
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россия, китай, оаэ, дмитрий феоктистов, пмэф
Россия, Китай, ОАЭ, Дмитрий Феоктистов, ПМЭФ
Посольство России пригласило аргентинских предпринимателей на ПМЭФ

Посольство России пригласило аргентинских бизнесменов к участию в ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой ПМЭФ
Флаги с символикой ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Флаги с символикой ПМЭФ. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Посольство РФ приглашает аргентинских предпринимателей и официальных лиц к участию в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил посол России Дмитрий Феоктистов.
«
"Уверен, что участие аргентинских предпринимателей и официальных лиц в форуме могло бы придать импульс двусторонним торгово-экономическим отношениям, содействовать установлению и развитию контактов между деловыми кругами, запуску и реализации взаимовыгодных совместных проектов. Приглашаем посетить ПМЭФ-2025 18-21 июня в живописной "северной столице" России", - отметил посол в статье для газет Perfil и Punto Capital Noticias.
По словам Феоктистова, успех ПМЭФ в последние годы убедительно демонстрирует всю тщетность попыток изолировать Россию, исключить её из глобальных процессов хозяйственного взаимодействия.
Так, в 2024 году форум посетило рекордное количество участников – свыше 21 тысячи человек из 139 стран и территорий. Многочисленные делегации прибыли из Китая, ОАЭ, Зимбабве, Казахстана, Индии и Омана.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025
3 апреля, 11:29
 
РоссияКитайОАЭДмитрий ФеоктистовПМЭФ
 
 
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