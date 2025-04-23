https://ria.ru/20250423/pmef-2025-2012975029.html

Посольство России пригласило аргентинских предпринимателей на ПМЭФ

Посольство России пригласило аргентинских предпринимателей на ПМЭФ - РИА Новости, 23.04.2025

Посольство России пригласило аргентинских предпринимателей на ПМЭФ

Посольство РФ приглашает аргентинских предпринимателей и официальных лиц к участию в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил посол России... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:23:00+03:00

2025-04-23T15:23:00+03:00

2025-04-23T15:23:00+03:00

россия

китай

оаэ

дмитрий феоктистов

пмэф

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Посольство РФ приглашает аргентинских предпринимателей и официальных лиц к участию в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил посол России Дмитрий Феоктистов. "Уверен, что участие аргентинских предпринимателей и официальных лиц в форуме могло бы придать импульс двусторонним торгово-экономическим отношениям, содействовать установлению и развитию контактов между деловыми кругами, запуску и реализации взаимовыгодных совместных проектов. Приглашаем посетить ПМЭФ-2025 18-21 июня в живописной "северной столице" России", - отметил посол в статье для газет Perfil и Punto Capital Noticias. По словам Феоктистова, успех ПМЭФ в последние годы убедительно демонстрирует всю тщетность попыток изолировать Россию, исключить её из глобальных процессов хозяйственного взаимодействия. Так, в 2024 году форум посетило рекордное количество участников – свыше 21 тысячи человек из 139 стран и территорий. Многочисленные делегации прибыли из Китая, ОАЭ, Зимбабве, Казахстана, Индии и Омана.

https://ria.ru/20250403/pmef-2009064610.html

россия

китай

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, оаэ, дмитрий феоктистов, пмэф