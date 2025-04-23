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Осужденный за теракт в Петербурге просил о переводе в колонию ближе к дому - РИА Новости, 23.04.2025
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05:28 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/perevod-2012871161.html
Осужденный за теракт в Петербурге просил о переводе в колонию ближе к дому
Осужденный за теракт в Петербурге просил о переводе в колонию ближе к дому - РИА Новости, 23.04.2025
Осужденный за теракт в Петербурге просил о переводе в колонию ближе к дому
Суд в Красноярске отказал Мухамадюсупу Эрматову, осужденному по делу о теракте в метро в Санкт-Петербурге в 2017 году, в переводе в колонию поближе к дому,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:28:00+03:00
2025-04-23T05:28:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
киргизия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
красноярский краевой суд
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Суд в Красноярске отказал Мухамадюсупу Эрматову, осужденному по делу о теракте в метро в Санкт-Петербурге в 2017 году, в переводе в колонию поближе к дому, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В 2019 году суд признал Эрматова виновным, в том числе по статьям о теракте и покушении на него, незаконном хранении взрывных устройств, участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. С учетом изменений Апелляционного военного суда фигуранта приговорили к 27 годам 10 месяцам колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Отбывать наказание его отправили в колонию в Красноярском крае. Позже Эрматов обратился во ФСИН с просьбой перевести его в исправительное учреждение ближе к месту жительства родственников, например, в Татарстан, Уфу или Челябинск. Ему было отказано, после чего он подал в суд административный иск, требуя признать отказ незаконным, перевести его в другую колонию и компенсировать моральный вред в 200 тысяч рублей. Как установил суд, мать Эрматова проживает в Киргизии, а супруга и сын являются гражданами иностранного государства, их проживание на территории РФ носит временный характер. При этом Эрматов "получает и отправляет письма и посылки, осуществляет телефонные переговоры с родственниками, в том числе по территории России, Киргизии, имеет длительные и краткосрочные свидания с родственниками". "Административное исковое заявление Эрматова к ФСИН России о признании незаконным ответа, возложении обязанности, компенсации морального вреда, - оставить без удовлетворения", - говорится в решении. Красноярский краевой суд оставил данное решение без изменения, оно вступило в силу. Слушание кассационной жалобы на вступивший в силу судебный акт назначено на середину мая текущего года. Днем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, 67 человек пострадали. Позже было установлено, что еще одно неразорвавшееся взрывное устройство находилось на станции метро "Площадь Восстания". Оно было замаскировано под автомобильный огнетушитель. Его обезвредили на месте. Следствию удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Теракт совершили участники радикального сообщества "Катиба Таухид валь Джихад"* (запрещено в РФ как террористическое). В качестве обвиняемых по уголовному делу были привлечены 11 человек, включая Мухамадюсупа Эрматова.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, киргизия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), красноярский краевой суд
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Киргизия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Красноярский краевой суд
Осужденный за теракт в Петербурге просил о переводе в колонию ближе к дому

Осужденный за теракт в метро Петербурга просил о переводе в колонию ближе к дому

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Суд в Красноярске отказал Мухамадюсупу Эрматову, осужденному по делу о теракте в метро в Санкт-Петербурге в 2017 году, в переводе в колонию поближе к дому, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2019 году суд признал Эрматова виновным, в том числе по статьям о теракте и покушении на него, незаконном хранении взрывных устройств, участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. С учетом изменений Апелляционного военного суда фигуранта приговорили к 27 годам 10 месяцам колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Отбывать наказание его отправили в колонию в Красноярском крае.
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Позже Эрматов обратился во ФСИН с просьбой перевести его в исправительное учреждение ближе к месту жительства родственников, например, в Татарстан, Уфу или Челябинск. Ему было отказано, после чего он подал в суд административный иск, требуя признать отказ незаконным, перевести его в другую колонию и компенсировать моральный вред в 200 тысяч рублей.
Как установил суд, мать Эрматова проживает в Киргизии, а супруга и сын являются гражданами иностранного государства, их проживание на территории РФ носит временный характер. При этом Эрматов "получает и отправляет письма и посылки, осуществляет телефонные переговоры с родственниками, в том числе по территории России, Киргизии, имеет длительные и краткосрочные свидания с родственниками".
"Административное исковое заявление Эрматова к ФСИН России о признании незаконным ответа, возложении обязанности, компенсации морального вреда, - оставить без удовлетворения", - говорится в решении.
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Красноярский краевой суд оставил данное решение без изменения, оно вступило в силу. Слушание кассационной жалобы на вступивший в силу судебный акт назначено на середину мая текущего года.
Днем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, 67 человек пострадали. Позже было установлено, что еще одно неразорвавшееся взрывное устройство находилось на станции метро "Площадь Восстания". Оно было замаскировано под автомобильный огнетушитель. Его обезвредили на месте.
Следствию удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Теракт совершили участники радикального сообщества "Катиба Таухид валь Джихад"* (запрещено в РФ как террористическое). В качестве обвиняемых по уголовному делу были привлечены 11 человек, включая Мухамадюсупа Эрматова.
* Запрещенная в России террористическая организация
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКиргизияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Красноярский краевой суд
 
 
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