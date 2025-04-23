https://ria.ru/20250423/peregovory-2013047229.html

Косачев оценил позицию США по переговорам с Россией

Косачев оценил позицию США по переговорам с Россией - РИА Новости, 23.04.2025

Косачев оценил позицию США по переговорам с Россией

Американские власти признали позицию Украины по переговорам как неконструктивную, динамика событий последних двух дней внушает осторожный оптимизм - если не по... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:25:00+03:00

2025-04-23T20:25:00+03:00

2025-04-23T20:25:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Американские власти признали позицию Украины по переговорам как неконструктивную, динамика событий последних двух дней внушает осторожный оптимизм - если не по темпам, то хотя бы по направленности, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. "Публичная и оперативная реакция Трампа на ультиматумы Зеленского не оставляет пространства для интерпретаций. Именно позиция Украины (а не России) охарактеризована и как непоследовательная (следовательно - нелогичная), и как неконструктивная (читай - деструктивная). "Зеленский - подстрекатель" - лучше и не скажешь", - отметил Косачев. По его словам, позиция России тем самым "если не прямо, то косвенно признана и логичной, и конструктивной". "Желаемое за действительное выдавать не следует. Ситуация крайне непростая. Но динамика событий последних двух дней внушает осторожный оптимизм - если не по темпам, то хотя бы по направленности. Хотелось бы не ошибиться", - заключил политик.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2013021938.html

https://ria.ru/20250312/kosachev-2004445155.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, константин косачев, совет федерации рф