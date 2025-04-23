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Россиян предупредили что будет, если просрочить паспорт за границей - РИА Новости, 23.04.2025
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02:52 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/pasport-2012866279.html
Россиян предупредили что будет, если просрочить паспорт за границей
Россиян предупредили что будет, если просрочить паспорт за границей - РИА Новости, 23.04.2025
Россиян предупредили что будет, если просрочить паспорт за границей
Россиянам, просрочившим внутренний паспорт во время пребывания за границей, придётся оплатить штраф от двух до трёх тысяч рублей, а также вернуться в РФ за... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T02:52:00+03:00
2025-04-23T02:52:00+03:00
россия
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россиянам, просрочившим внутренний паспорт во время пребывания за границей, придётся оплатить штраф от двух до трёх тысяч рублей, а также вернуться в РФ за новым, рассказал РИА Новости адвокат Екатерина Духина. По словам эксперта, получить новый российский паспорт, находясь в другой стране, нельзя. Кроме того, по ее словам, если гражданин не заменил паспорт в срок, на него будет наложен штраф. "Когда гражданин обращается с заявлением на смену паспорта, сотрудник МВД по имеющимся данным видит, что старый документ просрочен. Если нет смягчающих обстоятельств, он выписывает постановление о наложении штрафа от двух до трёх тысяч рублей (в Москве и Санкт-Петербурге от трех до пяти тысяч рублей) и сразу же выдает его гражданину на основании статьи 19.15 КоАП РФ (Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина )", - рассказала Духина. Адвокат уточнила, что после получения постановления у нарушителя два месяца на то, чтобы оплатить штраф, но если этого не сделать, его размер может быть увеличен вдвое, либо могут назначить исправительные работы на период до 50 часов. В случае отягчающих обстоятельств – назначить арест до 15 суток. Помимо этого, по словам Духиной, недействительный российский паспорт значительно усложняет процедуру оформления заграничного паспорта. "Истекший загранпаспорт при неистекшем внутреннем можно получить за границей, подав на новый. Если внутренний истек, процедура сложнее - подтверждение гражданства (от 3 месяцев), справка о возвращении, получение внутреннего в РФ после оплаты штрафа. С истекшим внутренним получить новый документ за пределами РФ - задача по сложности близкая к невозможной", - заключила Духина.
https://ria.ru/20250420/zhkkh-2012329695.html
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Россиян предупредили что будет, если просрочить паспорт за границей

Адвокат Духина: россиянам с просроченным паспортом за границей грозит штраф

© РИА НовостиРоссийский паспорт в руке девушки
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости
Российский паспорт в руке девушки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россиянам, просрочившим внутренний паспорт во время пребывания за границей, придётся оплатить штраф от двух до трёх тысяч рублей, а также вернуться в РФ за новым, рассказал РИА Новости адвокат Екатерина Духина.
По словам эксперта, получить новый российский паспорт, находясь в другой стране, нельзя. Кроме того, по ее словам, если гражданин не заменил паспорт в срок, на него будет наложен штраф.
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"Когда гражданин обращается с заявлением на смену паспорта, сотрудник МВД по имеющимся данным видит, что старый документ просрочен. Если нет смягчающих обстоятельств, он выписывает постановление о наложении штрафа от двух до трёх тысяч рублей (в Москве и Санкт-Петербурге от трех до пяти тысяч рублей) и сразу же выдает его гражданину на основании статьи 19.15 КоАП РФ (Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина )", - рассказала Духина.
Адвокат уточнила, что после получения постановления у нарушителя два месяца на то, чтобы оплатить штраф, но если этого не сделать, его размер может быть увеличен вдвое, либо могут назначить исправительные работы на период до 50 часов. В случае отягчающих обстоятельств – назначить арест до 15 суток.
Помимо этого, по словам Духиной, недействительный российский паспорт значительно усложняет процедуру оформления заграничного паспорта.
"Истекший загранпаспорт при неистекшем внутреннем можно получить за границей, подав на новый. Если внутренний истек, процедура сложнее - подтверждение гражданства (от 3 месяцев), справка о возвращении, получение внутреннего в РФ после оплаты штрафа. С истекшим внутренним получить новый документ за пределами РФ - задача по сложности близкая к невозможной", - заключила Духина.
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