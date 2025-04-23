https://ria.ru/20250423/orden-2012978049.html

Денис Мацуев получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Денис Мацуев получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 23.04.2025

Денис Мацуев получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени музыканта Дениса Мацуева, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:37:00+03:00

2025-04-23T15:37:00+03:00

2025-04-23T15:38:00+03:00

культура

россия

владимир путин

денис мацуев

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени музыканта Дениса Мацуева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени Мацуева Дениса Леонидовича - артиста, солиста-инструменталиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московская государственная академическая филармония", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250423/putin-2012976311.html

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россия, владимир путин, денис мацуев