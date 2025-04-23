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Денис Мацуев получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 23.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:37 23.04.2025 (обновлено: 15:38 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/orden-2012978049.html
Денис Мацуев получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Денис Мацуев получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 23.04.2025
Денис Мацуев получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени музыканта Дениса Мацуева, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:37:00+03:00
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культура
россия
владимир путин
денис мацуев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени музыканта Дениса Мацуева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени Мацуева Дениса Леонидовича - артиста, солиста-инструменталиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московская государственная академическая филармония", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250423/putin-2012976311.html
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россия, владимир путин, денис мацуев
Культура, Россия, Владимир Путин, Денис Мацуев
Денис Мацуев получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Дениса Мацуева орденом "За заслуги перед Отечеством"

© Фото из личного архива Дениса Мацуева Пианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото из личного архива Дениса Мацуева
Пианист Денис Мацуев . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени музыканта Дениса Мацуева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени Мацуева Дениса Леонидовича - артиста, солиста-инструменталиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московская государственная академическая филармония", - говорится в документе.
Юрий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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КультураРоссияВладимир ПутинДенис Мацуев
 
 
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