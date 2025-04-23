https://ria.ru/20250423/onischenko-2013023924.html

Онищенко допустил возможность завоза холеры в Россию

Онищенко допустил возможность завоза холеры в Россию - РИА Новости, 23.04.2025

Онищенко допустил возможность завоза холеры в Россию

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко допустил возможность завоза холеры в Россию, но отметил, что паниковать не стоит. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:18:00+03:00

2025-04-23T18:18:00+03:00

2025-04-23T18:18:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

москва

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геннадий онищенко

российская академия образования

российская академия наук

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко допустил возможность завоза холеры в Россию, но отметил, что паниковать не стоит. В среду в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. "Завоз (холеры - ред.) в нашу страну возможен, но ничего там страшного нет... Кстати, из Турции вы точно можете привезти холеру, это я вам с гарантией говорю, поэтому лучше не ехать туда. А если у нас появится такая тревога, то тут же через органы здравоохранения эта информация будет доведена. Поэтому паниковать не надо, мы и так уже напуганные все", - сказал Онищенко во время пресс-конференции. Он также отметил, что от холеры нет той летальности, которая была до изобретения лекарств, сейчас холеру лечат специальными холерными растворами и антибиотиками. Холера – чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.

https://ria.ru/20250404/onischenko-2009235552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, москва, турция, геннадий онищенко, российская академия образования, российская академия наук