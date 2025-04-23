https://ria.ru/20250423/okb-2012865897.html

Объем розничного кредитования в I квартале снизился на 52%

Объем розничного кредитования в I квартале снизился на 52% - РИА Новости, 23.04.2025

Объем розничного кредитования в I квартале снизился на 52%

Объем розничного кредитования в России в первом квартале 2025 года сократился на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,86 триллиона... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T02:40:00+03:00

2025-04-23T02:40:00+03:00

2025-04-23T02:41:00+03:00

экономика

россия

москва

московская область (подмосковье)

объединенное кредитное бюро (окб)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Объем розничного кредитования в России в первом квартале 2025 года сократился на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,86 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Всего в первом квартале этого года было выдано 8,49 миллиона кредитов на 1,86 триллиона рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 50%, объем - на 52%. С января по март 2024 года было выдано 17,12 миллиона кредитов на 3,90 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Также сообщается, что в общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования в марте граждане оформили в банках 2,75 миллиона кредитов на 693,93 миллиарда рублей. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 56%, объем - на 57%. В марте 2024 года было оформлено 6,31 миллиона кредитов на 1,6 триллиона рублей. При этом по сравнению с февралем 2025 года количество выдач сократилось на 6%, а объем вырос на 6%. Отмечается, что наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в марте заняли ипотечные кредиты – 33%, годом ранее их доля была равна 30%. Доля кредитов наличными опустилась до 32% с 38%. Доля кредитных карт в марте 2025 года составила 21% против 16% в марте прошлого года. Доля автокредитов в общем объеме выдач понизилась до 13% с 14%, а РOS-кредиты вернулись к доле в 2% после 3% годом ранее. В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в марте вошли: Москва – 189,96 тысячи кредитов на 75,9 миллиарда рублей, Московская область – 156,46 тысячи кредитов на 52,4 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 96,45 тысячи кредитов на 35,46 миллиарда рублей, Краснодарский край – 112,77 тысячи кредитов на 28,26 миллиарда рублей и Татарстан – 76,27 тысячи кредитов на 22,38 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250421/kredit-2012436454.html

https://realty.ria.ru/20250422/ipoteka-2012578503.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), объединенное кредитное бюро (окб)