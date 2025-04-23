https://ria.ru/20250423/nauka-2012753044.html

Отдохнуть за пять минут. Ученые доказали пользу прикосновений

Отдохнуть за пять минут. Ученые доказали пользу прикосновений - РИА Новости, 23.04.2025

Отдохнуть за пять минут. Ученые доказали пользу прикосновений

Эффективный способ "разгрузки" мозга с помощью тактильного контакта предложили специалисты БФУ имени И. Канта в составе исследовательского коллектива... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:00:00+03:00

2025-04-23T09:00:00+03:00

2025-04-23T09:00:00+03:00

наука

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Эффективный способ "разгрузки" мозга с помощью тактильного контакта предложили специалисты БФУ имени И. Канта в составе исследовательского коллектива. Пятиминутная массажная стимуляция ног способствует расслаблению, снижению уровня стресса и повышению внимательности так же, как длительный отдых после рабочего дня. Кроме повседневного применения, результаты исследования могут быть полезны для реабилитации пациентов с нарушениями сознания и хроническими болями. Выводы представлены в Journal of Integrative Neuroscience.За выражение эмоций и концентрацию внимания у человека отвечает один отдел мозга – правая часть передней поясной коры. Чем выше ее активность, тем более человек вспыльчив и рассеян, рассказали специалисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Канта).Во время длительного отдыха активность этой доли снижается, и такой же эффект наблюдается при тактильной стимуляции зон человеческого тела, например массаже, добавили ученые. При прикосновениях снижается активность левого переднего ядра подушки таламуса и уменьшается уровень содержания в крови гормона стресса — кортизола.При таком же воздействии правая часть передней поясной коры "расслабляется" намного быстрее, нежели чем при простом отдыхе, выяснили калининградские специалисты. В ходе экспериментов было выявлено, что массаж ступней в течение пяти минут схож по эффекту обыкновенному вечернему отдыху после долгого рабочего дня."Представьте, что мозг — это сеть дорог, по которым ездят сигналы. Массаж ног временно "разгружает" некоторые участки этой сети, особенно те, что связаны с тревогой и обработкой прикосновений, что мы увидели на снимках с фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография. – Прим. ред.)", ― рассказал один из авторов работы, главный научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта Семен Куркин.По мнению исследователя, новые данные могут быть полезны не только для снижения стресса у здоровых людей, но и в реабилитации пациентов с аутизмом, хроническими болями и нарушениями сознания. В дальнейшем ученые БФУ имени И. Канта, Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН планируют изучить долгосрочное влияние "сенсорного отдыха" на мозг, а также разработать методику для пациентов с депрессией и посттравматическим стрессом на основе прикосновений к ногам.

https://ria.ru/20250318/nauka-2004939204.html

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наука, университетская наука, балтийский федеральный университет, российская академия наук, медицина, здоровье - общество, россия, калининград