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В Москве обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по реновации - РИА Новости, 23.04.2025
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14:01 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/moskva-2012952419.html
В Москве обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по реновации
В Москве обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по реновации - РИА Новости, 23.04.2025
В Москве обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по реновации
Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по программе реновации, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:01:00+03:00
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городское хозяйство москвы
москва
ювао (москва)
петр бирюков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по программе реновации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведены работы по расширению подъездных дорог к 23 домам, которые построены в рамках программы реновации. На востоке столицы было обустроено семь таких дорог, в Южном административном округе - четыре, по три - в САО и ЮВАО, по две - в ЮЗАО и СЗАО, по одной – в СВАО и ЗАО", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что строительство жилых домов идет не только на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки, но и на месте сноса ранее расселенных домов по программе реновации. "Спроектированные более 60 лет назад дворовые территории в большинстве случаев не приспособлены для проезда строительной и современной пожарной техники. Обустройство новых дорог на начальном этапе помогает решить этот вопрос, а затем они интегрируются в транспортную систему района. В рамках работ расширили 12,6 километра подъездных дорог общей площадью 75,6 тысячи квадратных метров и оборудовали почти 33 тысяч "квадратов" тротуаров, для маломобильных горожан сделали удобные съезды. Разбили также свыше 32 тысяч квадратных метров газона", - добавил заммэра. Также он подчеркнул, что важная составляющая комфорта и безопасности - хорошее освещение. При обустройстве подъездных путей к объектам реновации установили около 150 фонарей с энергоэффективными светильниками. Воздушные линии перенесли в кабельную канализацию.
https://ria.ru/20250416/biryukov-2011664209.html
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городское хозяйство москвы, москва, ювао (москва), петр бирюков, программа реновации в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, ЮВАО (Москва), Петр Бирюков, Программа реновации в Москве
В Москве обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по реновации

Бирюков: в Москве обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыУдобный подъезд к 23 домам по программе реновации обустроили в Москве в 2024 году
Удобный подъезд к 23 домам по программе реновации обустроили в Москве в 2024 году - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Удобный подъезд к 23 домам по программе реновации обустроили в Москве в 2024 году
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по программе реновации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проведены работы по расширению подъездных дорог к 23 домам, которые построены в рамках программы реновации. На востоке столицы было обустроено семь таких дорог, в Южном административном округе - четыре, по три - в САО и ЮВАО, по две - в ЮЗАО и СЗАО, по одной – в СВАО и ЗАО", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что строительство жилых домов идет не только на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки, но и на месте сноса ранее расселенных домов по программе реновации.
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"Спроектированные более 60 лет назад дворовые территории в большинстве случаев не приспособлены для проезда строительной и современной пожарной техники. Обустройство новых дорог на начальном этапе помогает решить этот вопрос, а затем они интегрируются в транспортную систему района. В рамках работ расширили 12,6 километра подъездных дорог общей площадью 75,6 тысячи квадратных метров и оборудовали почти 33 тысяч "квадратов" тротуаров, для маломобильных горожан сделали удобные съезды. Разбили также свыше 32 тысяч квадратных метров газона", - добавил заммэра.
Также он подчеркнул, что важная составляющая комфорта и безопасности - хорошее освещение. При обустройстве подъездных путей к объектам реновации установили около 150 фонарей с энергоэффективными светильниками. Воздушные линии перенесли в кабельную канализацию.
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