https://ria.ru/20250423/moskva-2012952419.html

В Москве обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по реновации

В Москве обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по реновации - РИА Новости, 23.04.2025

В Москве обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по реновации

Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по программе реновации, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:01:00+03:00

2025-04-23T14:01:00+03:00

2025-04-23T14:01:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

ювао (москва)

петр бирюков

программа реновации в москве

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году обустроили удобные подъездные дороги к 23 домам по программе реновации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведены работы по расширению подъездных дорог к 23 домам, которые построены в рамках программы реновации. На востоке столицы было обустроено семь таких дорог, в Южном административном округе - четыре, по три - в САО и ЮВАО, по две - в ЮЗАО и СЗАО, по одной – в СВАО и ЗАО", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что строительство жилых домов идет не только на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки, но и на месте сноса ранее расселенных домов по программе реновации. "Спроектированные более 60 лет назад дворовые территории в большинстве случаев не приспособлены для проезда строительной и современной пожарной техники. Обустройство новых дорог на начальном этапе помогает решить этот вопрос, а затем они интегрируются в транспортную систему района. В рамках работ расширили 12,6 километра подъездных дорог общей площадью 75,6 тысячи квадратных метров и оборудовали почти 33 тысяч "квадратов" тротуаров, для маломобильных горожан сделали удобные съезды. Разбили также свыше 32 тысяч квадратных метров газона", - добавил заммэра. Также он подчеркнул, что важная составляющая комфорта и безопасности - хорошее освещение. При обустройстве подъездных путей к объектам реновации установили около 150 фонарей с энергоэффективными светильниками. Воздушные линии перенесли в кабельную канализацию.

https://ria.ru/20250416/biryukov-2011664209.html

https://ria.ru/20250422/sazhentsy-2012705651.html

москва

ювао (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, ювао (москва), петр бирюков, программа реновации в москве