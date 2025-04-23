https://ria.ru/20250423/matvienko-2012972443.html

Россия не допустит размещения войск ЕС на Украине, заявила Матвиенко

Россия не допустит размещения войск ЕС на Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2025

Россия не допустит размещения войск ЕС на Украине, заявила Матвиенко

Россия никогда не будет участвовать в переговорах, где обсуждается вопрос размещения европейских войск на Украине, это важно для безопасности РФ, заявила... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:15:00+03:00

2025-04-23T15:15:00+03:00

2025-04-23T15:15:00+03:00

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СЫКТЫВКАР, 23 апр - РИА Новости. Россия никогда не будет участвовать в переговорах, где обсуждается вопрос размещения европейских войск на Украине, это важно для безопасности РФ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Что касается размещения европейских войск на Украине, ни за каким переговорным столом, ни на каких переговорах Россия никогда не будет участвовать в обсуждении условий такого возможного размещения. Это неприемлемо для нас, и шансов на успех эта инициатива не имеет никаких, что говорит об уровне сегодняшних участников (встречи в Лондоне по Украине - ред.)", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Председатель Совета Федерации отметила, что это вопрос суверенитета и безопасности Российской Федерации. "Под каким бы флагом они это ни делали, под какой-либо маской - НАТО, не НАТО, - это войска недружественных нам стран, которые борются с Россией, которые вынашивают до сих пор идею нанести нам стратегическое поражение. Разве можно себе представить, чтобы они присутствовали на линии соприкосновения на территории Украины? Никогда Россия этого не допустит, это невозможно, нереалистично", - констатировала политик. Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

https://ria.ru/20241202/matvienko-1986795429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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