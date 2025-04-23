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Лавров обратил внимание на надписи на памятнике в Самарканде - РИА Новости, 23.04.2025
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11:38 23.04.2025 (обновлено: 12:10 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/lavrov-2012913287.html
Лавров обратил внимание на надписи на памятнике в Самарканде
Лавров обратил внимание на надписи на памятнике в Самарканде - РИА Новости, 23.04.2025
Лавров обратил внимание на надписи на памятнике в Самарканде
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на надпись на английском языке на памятнике "Скорбящая мать" в Самарканде. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:38:00+03:00
2025-04-23T12:10:00+03:00
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на надпись на английском языке на памятнике "Скорбящая мать" в Самарканде. По бокам памятника расположены две надписи - одна на узбекском, вторая на английском. После возложения цветов к Вечному огню у монумента министр обменялся несколькими словами с представительницей узбекистанской стороны. "Как к вам англичан занесло? Я смотрю, на английском надпись", - спросил он. "На всех языках тут, в принципе. Город туризма", - ответила она. "Русского не вижу", - ответил министр. Министр прибыл в Самарканд накануне вечером, в среду у него запланированы встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и переговоры с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым.
https://ria.ru/20241204/lavrov-1987399586.html
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в мире, самарканд, россия, сергей лавров, шавкат мирзиеев
В мире, Самарканд, Россия, Сергей Лавров, Шавкат Мирзиеев
Лавров обратил внимание на надписи на памятнике в Самарканде

Лаврова удивило отсутствие надписи на русском на Вечном огне в Самарканде

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к Вечному огню у памятника "Скорбящая мать" в Самарканде. 23 апреля 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к Вечному огню у памятника Скорбящая мать в Самарканде. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к Вечному огню у памятника "Скорбящая мать" в Самарканде. 23 апреля 2025
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на надпись на английском языке на памятнике "Скорбящая мать" в Самарканде.
По бокам памятника расположены две надписи - одна на узбекском, вторая на английском. После возложения цветов к Вечному огню у монумента министр обменялся несколькими словами с представительницей узбекистанской стороны.
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"Как к вам англичан занесло? Я смотрю, на английском надпись", - спросил он.
"На всех языках тут, в принципе. Город туризма", - ответила она.
"Русского не вижу", - ответил министр.
Министр прибыл в Самарканд накануне вечером, в среду у него запланированы встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и переговоры с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым.
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В миреСамаркандРоссияСергей ЛавровШавкат Мирзиеев
 
 
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