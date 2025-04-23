https://ria.ru/20250423/lavrov-2012913287.html

Лавров обратил внимание на надписи на памятнике в Самарканде

Лавров обратил внимание на надписи на памятнике в Самарканде - РИА Новости, 23.04.2025

Лавров обратил внимание на надписи на памятнике в Самарканде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на надпись на английском языке на памятнике "Скорбящая мать" в Самарканде. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:38:00+03:00

2025-04-23T11:38:00+03:00

2025-04-23T12:10:00+03:00

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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на надпись на английском языке на памятнике "Скорбящая мать" в Самарканде. По бокам памятника расположены две надписи - одна на узбекском, вторая на английском. После возложения цветов к Вечному огню у монумента министр обменялся несколькими словами с представительницей узбекистанской стороны. "Как к вам англичан занесло? Я смотрю, на английском надпись", - спросил он. "На всех языках тут, в принципе. Город туризма", - ответила она. "Русского не вижу", - ответил министр. Министр прибыл в Самарканд накануне вечером, в среду у него запланированы встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и переговоры с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым.

https://ria.ru/20241204/lavrov-1987399586.html

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Варвара Скокшина

в мире, самарканд, россия, сергей лавров, шавкат мирзиеев