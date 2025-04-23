https://ria.ru/20250423/lavrov-2012880034.html

Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде

Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде - РИА Новости, 23.04.2025

Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у памятника "Скорбящая мать" в Самарканде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:42:00+03:00

2025-04-23T08:42:00+03:00

2025-04-23T09:04:00+03:00

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САМАРКАНД (Узбекистан), 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у памятника "Скорбящая мать" в Самарканде, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в сопровождении военного оркестра и роты почетного караула. Лавров возложил венок из алых роз и почтил память павших. В церемонии также принял участие министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов. Лавров прибыл в Самарканд накануне вечером, в среду у него запланированы встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и переговоры с главой МИД этой страны.

https://ria.ru/20241204/lavrov-1987399586.html

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Варвара Скокшина

в мире, узбекистан, самарканд, сергей лавров, шавкат мирзиеев