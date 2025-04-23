https://ria.ru/20250423/lavrov-2012880034.html
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде - РИА Новости, 23.04.2025
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у памятника "Скорбящая мать" в Самарканде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:42:00+03:00
2025-04-23T08:42:00+03:00
2025-04-23T09:04:00+03:00
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САМАРКАНД (Узбекистан), 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у памятника "Скорбящая мать" в Самарканде, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в сопровождении военного оркестра и роты почетного караула. Лавров возложил венок из алых роз и почтил память павших. В церемонии также принял участие министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов. Лавров прибыл в Самарканд накануне вечером, в среду у него запланированы встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и переговоры с главой МИД этой страны.
https://ria.ru/20241204/lavrov-1987399586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, самарканд, сергей лавров, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Самарканд, Сергей Лавров, Шавкат Мирзиеев
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде
Лавров возложил цветы к Вечному огню у памятника "Скорбящая мать" в Самарканде