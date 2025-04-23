https://ria.ru/20250423/krym-2012957397.html

В крымском парламенте обвинили главу европейской дипломатии в русофобии

В крымском парламенте обвинили главу европейской дипломатии в русофобии - РИА Новости, 23.04.2025

В крымском парламенте обвинили главу европейской дипломатии в русофобии

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил РИА Новости, что главой европейской дипломатии Каей Каллас при оценках российского статуса... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:20:00+03:00

2025-04-23T14:20:00+03:00

2025-04-23T14:20:00+03:00

россия

украина

севастополь

сергей цеков

владимир путин

оон

кайя каллас

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил РИА Новости, что главой европейской дипломатии Каей Каллас при оценках российского статуса Крыма движет "русоненавистничество". Ранее Каллас в комментарии агентству Франс Пресс заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. "Подобное заявление ожидаемо и в целом объясняет позицию Каллас по отношению к России. Эта позиция диктуется ее русоненавистничеством. Она упорно не хочет считаться с реальностью, в том числе (с тем - ред.), что Крым незаконно оказался в составе Украины в 1954 году, а в 2014 году крымчане исправили грубую историческую ошибку, вернувшись на свою историческую родину", - сказал Цеков агентству. По его мнению, Каллас не вправе занимать пост, связанный с дипломатией, так как ее риторика и деятельность направлены на разжигание противостояния между Евросоюзом и Россией. "Она, по всей видимости, мечтает об уничтожении России как таковой. Но подобного никогда не произойдет. Уверен, что такие, как Каллас, уйдут в небытие и через несколько лет их уже никто и не вспомнит. Такая участь ждет всех европейских политиков, которые страдают русофобией", - сказал Цеков. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html

https://ria.ru/20250423/gosduma-2012871648.html

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россия, украина, севастополь, сергей цеков, владимир путин, оон, кайя каллас