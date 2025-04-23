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Эксперт объяснил, почему США могут признать Крым российским - РИА Новости, 23.04.2025
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07:09 23.04.2025 (обновлено: 07:21 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/krym-2012874672.html
Эксперт объяснил, почему США могут признать Крым российским
Эксперт объяснил, почему США могут признать Крым российским - РИА Новости, 23.04.2025
Эксперт объяснил, почему США могут признать Крым российским
США могут признать Крым российским, чтобы попытаться вбить клин в отношения Москвы и Пекина, затянув Россию обратно в орбиту Запада, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T07:09:00+03:00
2025-04-23T07:21:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
джо байден
стив уиткофф
российская академия наук
оон
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. США могут признать Крым российским, чтобы попытаться вбить клин в отношения Москвы и Пекина, затянув Россию обратно в орбиту Запада, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Я допускаю, что Соединенные Штаты могут признать Крым. Я допускаю, что эта вероятность довольно-таки велика. Тем более, что для (президента США Дональда) Трампа нужно нормализовать отношения с Москвой, для Трампа главным противником является Китай, и вся команда Трампа мечтает просто вбить клин между Россией и Китаем. А как это можно сделать? Это можно сделать лишь одним способом – вернуть Россию в орбиту влияния Запада. А для того, чтобы вернуть Россию в орбиту влияния Запада, нужно что? Пересмотреть позицию США по Украине, по Крыму в том числе, по антироссийским санкциям и так далее и тому подобное", - полагает собеседник агентства. Как напомнил эксперт, США при Трампе ничего не потеряют от подобного шага, в то время как при его предшественнике Джо Байдене сама идея переговоров с Москвой уже рассматривалась "как пораженчество". Как ранее писала газета Wall Street Journal, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос территорий", который, по его словам, может быть частично решен. Агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, передавало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом в сообщении отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250423/krym-2012865302.html
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россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, стив уиткофф, российская академия наук, оон
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Стив Уиткофф, Российская академия наук, ООН
Эксперт объяснил, почему США могут признать Крым российским

Политолог Блохин: США могут признать Крым, чтобы вбить клин между РФ и Китаем

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. США могут признать Крым российским, чтобы попытаться вбить клин в отношения Москвы и Пекина, затянув Россию обратно в орбиту Запада, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Я допускаю, что Соединенные Штаты могут признать Крым. Я допускаю, что эта вероятность довольно-таки велика. Тем более, что для (президента США Дональда) Трампа нужно нормализовать отношения с Москвой, для Трампа главным противником является Китай, и вся команда Трампа мечтает просто вбить клин между Россией и Китаем. А как это можно сделать? Это можно сделать лишь одним способом – вернуть Россию в орбиту влияния Запада. А для того, чтобы вернуть Россию в орбиту влияния Запада, нужно что? Пересмотреть позицию США по Украине, по Крыму в том числе, по антироссийским санкциям и так далее и тому подобное", - полагает собеседник агентства.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Константинов оценил возможное признание Крыма российским странами Запада
Вчера, 02:11
Как напомнил эксперт, США при Трампе ничего не потеряют от подобного шага, в то время как при его предшественнике Джо Байдене сама идея переговоров с Москвой уже рассматривалась "как пораженчество".
Как ранее писала газета Wall Street Journal, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос территорий", который, по его словам, может быть частично решен. Агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, передавало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом в сообщении отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Вчера, 00:57
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДжо БайденСтив УиткоффРоссийская академия наукООН
 
 
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