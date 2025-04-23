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Косачев высказался о срыве переговоров по Украине в Лондоне
Косачев высказался о срыве переговоров по Украине в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
Косачев высказался о срыве переговоров по Украине в Лондоне
История по урегулированию украинского кризиса пишется в других столицах, но никак не в Европе, на этой неделе предстоят очередные российско-американские... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:54:00+03:00
2025-04-23T13:54:00+03:00
2025-04-23T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. История по урегулированию украинского кризиса пишется в других столицах, но никак не в Европе, на этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмены визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил ранее телеканал Sky News. "Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Великобритания в целом, ни Франция, ни Германия. История пишется другими странами и в других столицах. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном итоге, как показывает опыт, только по результатам таких контактов и появляются настоящие новости", - написал политик в своем Telegram-канале. Говоря о несостоявшихся переговорах в Лондоне, сенатор отметил, что "пар ушел в свисток". "Новость отныне заключается в том, что разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев, судя по всему, обнажились с новой силой", - написал он. По мнению Косачева, условно линейку позиций можно выстроить в следующей последовательности: Украина - Великобритания - Германия - Франция - США - Россия. "Первые четыре - в угаре реваншизма, абсолютно оторванного от реальности. Последние двое, при всех зазорах в подходах, настроены значительно более прагматично и реалистично", - заключил политик.
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в мире, франция, германия, украина, константин косачев, марко рубио, стив уиткофф, совет федерации рф
В мире, Франция, Германия, Украина, Константин Косачев, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Совет Федерации РФ
Косачев высказался о срыве переговоров по Украине в Лондоне
Косачев: история по урегулированию украинского кризиса пишется не в Европе
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. История по урегулированию украинского кризиса пишется в других столицах, но никак не в Европе, на этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмены визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил ранее телеканал Sky News.
"Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Великобритания в целом, ни Франция, ни Германия. История пишется другими странами и в других столицах. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном итоге, как показывает опыт, только по результатам таких контактов и появляются настоящие новости", - написал политик в своем Telegram-канале.
Говоря о несостоявшихся переговорах в Лондоне, сенатор отметил, что "пар ушел в свисток". "Новость отныне заключается в том, что разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев, судя по всему, обнажились с новой силой", - написал он.
По мнению Косачева, условно линейку позиций можно выстроить в следующей последовательности: Украина - Великобритания - Германия - Франция - США - Россия. "Первые четыре - в угаре реваншизма, абсолютно оторванного от реальности. Последние двое, при всех зазорах в подходах, настроены значительно более прагматично и реалистично", - заключил политик.