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СМИ сообщили о скором завершении переговоров ЕП с Китаем о снятии санкций - РИА Новости, 23.04.2025
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22:56 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/kitaj-2013062109.html
СМИ сообщили о скором завершении переговоров ЕП с Китаем о снятии санкций
СМИ сообщили о скором завершении переговоров ЕП с Китаем о снятии санкций - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ сообщили о скором завершении переговоров ЕП с Китаем о снятии санкций
Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем о снятии санкций с членов ЕП, введенных китайской стороной в ответ на санкции со стороны ЕС,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:56:00+03:00
2025-04-23T22:56:00+03:00
в мире
китай
пекин
роберта метсола
европарламент
евросоюз
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем о снятии санкций с членов ЕП, введенных китайской стороной в ответ на санкции со стороны ЕС, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источник. Главы МИД ЕС в 2021 году согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". В ответ МИД Китая ввел санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС. "Обсуждения с китайскими властями продолжаются и находятся на завершающей стадии", - сказал изданию представитель Европарламента, отметив, что это проложит путь к нормализации отношений Пекина с блоком. Он добавил, что Европейский парламент всегда намеревался добиться отмены санкций и возобновить отношения с Китаем. Отмечается, что глава Европарламента Роберта Метсола проинформирует лидеров групп, как только китайские власти официально подтвердят, что санкции сняты.
https://ria.ru/20250326/mid-2007380447.html
https://ria.ru/20250401/kitay-2008543648.html
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в мире, китай, пекин, роберта метсола, европарламент, евросоюз
В мире, Китай, Пекин, Роберта Метсола, Европарламент, Евросоюз
СМИ сообщили о скором завершении переговоров ЕП с Китаем о снятии санкций

SCMP: ЕП достиг завершающей стадии переговоров с Китаем по снятию санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем о снятии санкций с членов ЕП, введенных китайской стороной в ответ на санкции со стороны ЕС, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источник.
Главы МИД ЕС в 2021 году согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". В ответ МИД Китая ввел санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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26 марта, 11:39
«
"Обсуждения с китайскими властями продолжаются и находятся на завершающей стадии", - сказал изданию представитель Европарламента, отметив, что это проложит путь к нормализации отношений Пекина с блоком.
Он добавил, что Европейский парламент всегда намеревался добиться отмены санкций и возобновить отношения с Китаем.
Отмечается, что глава Европарламента Роберта Метсола проинформирует лидеров групп, как только китайские власти официально подтвердят, что санкции сняты.
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