https://ria.ru/20250423/kitaj-2013062109.html
СМИ сообщили о скором завершении переговоров ЕП с Китаем о снятии санкций
СМИ сообщили о скором завершении переговоров ЕП с Китаем о снятии санкций - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ сообщили о скором завершении переговоров ЕП с Китаем о снятии санкций
Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем о снятии санкций с членов ЕП, введенных китайской стороной в ответ на санкции со стороны ЕС,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:56:00+03:00
2025-04-23T22:56:00+03:00
2025-04-23T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем о снятии санкций с членов ЕП, введенных китайской стороной в ответ на санкции со стороны ЕС, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источник. Главы МИД ЕС в 2021 году согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". В ответ МИД Китая ввел санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС. "Обсуждения с китайскими властями продолжаются и находятся на завершающей стадии", - сказал изданию представитель Европарламента, отметив, что это проложит путь к нормализации отношений Пекина с блоком. Он добавил, что Европейский парламент всегда намеревался добиться отмены санкций и возобновить отношения с Китаем. Отмечается, что глава Европарламента Роберта Метсола проинформирует лидеров групп, как только китайские власти официально подтвердят, что санкции сняты.
https://ria.ru/20250326/mid-2007380447.html
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в мире, китай, пекин, роберта метсола, европарламент, евросоюз
В мире, Китай, Пекин, Роберта Метсола, Европарламент, Евросоюз
СМИ сообщили о скором завершении переговоров ЕП с Китаем о снятии санкций
SCMP: ЕП достиг завершающей стадии переговоров с Китаем по снятию санкций