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Киев перебрасывают мобилизованных в район Белогоровки, сообщил Марочко
Киев перебрасывают мобилизованных в район Белогоровки, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.04.2025
Киев перебрасывают мобилизованных в район Белогоровки, сообщил Марочко
Киев восполняет потери личного состава в районе Белогоровки в ЛНР мобилизованными без боевого опыта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:01:00+03:00
2025-04-23T08:01:00+03:00
2025-04-23T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
киев
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Киев восполняет потери личного состава в районе Белогоровки в ЛНР мобилизованными без боевого опыта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенный пункт Григоровка Донецкой Народной Республики и на передовые позиции западнее Белогоровки Луганской Народной Республики в ряды вооруженных формирований Украины прибыло пополнение из числа мобилизованных граждан Украины. Свежие силы противника в основном направлены на восполнение потерь", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники и разведданные. Марочко отметил, что прибывшие мобилизованные солдаты не имеют боевого опыта, а их подготовка к отправке на фронт носила условный характер.
https://ria.ru/20241015/marochko-1978063666.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, киев, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Киев, Андрей Марочко
Киев перебрасывают мобилизованных в район Белогоровки, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ перебрасывают в район Белогоровки мобилизованных без боевого опыта