https://ria.ru/20250423/kiev-2012877092.html

Киев перебрасывают мобилизованных в район Белогоровки, сообщил Марочко

Киев перебрасывают мобилизованных в район Белогоровки, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.04.2025

Киев перебрасывают мобилизованных в район Белогоровки, сообщил Марочко

Киев восполняет потери личного состава в районе Белогоровки в ЛНР мобилизованными без боевого опыта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:01:00+03:00

2025-04-23T08:01:00+03:00

2025-04-23T08:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

киев

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Киев восполняет потери личного состава в районе Белогоровки в ЛНР мобилизованными без боевого опыта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенный пункт Григоровка Донецкой Народной Республики и на передовые позиции западнее Белогоровки Луганской Народной Республики в ряды вооруженных формирований Украины прибыло пополнение из числа мобилизованных граждан Украины. Свежие силы противника в основном направлены на восполнение потерь", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники и разведданные. Марочко отметил, что прибывшие мобилизованные солдаты не имеют боевого опыта, а их подготовка к отправке на фронт носила условный характер.

https://ria.ru/20241015/marochko-1978063666.html

луганская народная республика

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, украина, киев, андрей марочко