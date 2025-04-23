Зурабишвили рассказала о бедственном положении грузинской оппозиции
Зурабишвили: оппозиция находится в бедственном положении без помощи от США
© AP Photo / Mindaugas KulbisСаломе Зурабишвили
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Грузинская оппозиция находится в бедственном положении после приостановки помощи со стороны США, антиправительственные СМИ, профсоюзы и НПО остались без финансовой поддержки, заявила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Есть три основных сегмента, которые нуждаются в поддержке и которые приостановлены, сокращены или что-то подобное. Первое ─ это СМИ в целом, но с особым акцентом на региональные СМИ. Это те, которым нужно меньше всего денег, потому что с небольшими суммами денег они могут сделать многое, они привыкли к этому, но в настоящее время у них нет даже этих небольших сумм. Они находятся в очень тяжелом положении. И центральные СМИ. Телеканалы оппозиции также находятся в критическом состоянии", - сказала Зурабишвили в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились Гарри Каспаровым* (признан в РФ иноагентом).
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Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.
Она добавила, что в бедственном положении находятся и профсоюзы. "Третий сегмент, который нуждается в поддержке, это все эти неправительственные организации, которые занимались социальными вопросами, которые находятся не на переднем плане, в отличие от более политических или связанных с выборами НПО, у которых есть какие-то средства к существованию на данный момент, потому что они открыли счета в других странах, они более подготовлены, потому что они знали, что российский закон (так антиправительственные силы в Грузии называют принятый в стране закон об ограничении иностранного влияния - ред.) нацелен против них", - сообщила Зурабишвили.
По ее словам, небольшие НПО в отличие от тех, что успели подготовиться, остались без защиты. "Они подготовились, но небольшие НПО, которые работают с людьми с ограниченными возможностями, с женщинами, которые воспитывают своих детей в одиночку, и все эти социальные сегменты, они остались без какой-либо защиты, потому что у них было мало денег. Они в основном поступали из USAID или некоторых европейских фондов", - подчеркнула экс-президент.
Она пожаловалась на неторопливость европейцев в вопросе оказания помощи. "А европейцы были довольно медлительны. Они говорили, что переведут деньги из правительственных программ, которые были приостановлены в качестве санкций, и перенаправят их гражданскому обществу. Но этого не произошло до сих пор. Так что настал критический момент", - заключила Зурабишвили.
* признан в РФ иноагентом