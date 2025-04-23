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Депутатов парламента Гагаузии не пустили в постпредство ЕС в Кишиневе - РИА Новости, 23.04.2025
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15:23 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/gagauzija-2012974819.html
Депутатов парламента Гагаузии не пустили в постпредство ЕС в Кишиневе
Депутатов парламента Гагаузии не пустили в постпредство ЕС в Кишиневе - РИА Новости, 23.04.2025
Депутатов парламента Гагаузии не пустили в постпредство ЕС в Кишиневе
Депутатов парламента Гагаузской автономии не впустили в постпредство в Кишиневе, несмотря на заранее объявленный визит, парламентарии хотели рассказать о... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:23:00+03:00
2025-04-23T15:23:00+03:00
в мире
молдавия
дмитрий константинов
евгения гуцул
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Депутатов парламента Гагаузской автономии не впустили в постпредство в Кишиневе, несмотря на заранее объявленный визит, парламентарии хотели рассказать о давлении властей Молдавии на автономию, сообщил спикер гагаузского парламента Дмитрий Константинов в эфире местного телеканала GRT. Парламент Гагаузии обратился 15 апреля к Евросоюзу, ОБСЕ и Венецианской комиссии с призывом обратить внимание на системные нарушения прав гагаузского народа со стороны официального Кишинева. "В отличие от посольства ЕС, где с нами даже не соизволили выйти и встретиться, представитель Америки вышел, объяснил нам, что сегодня не с кем встречаться, на следующей неделе нам сообщат и мы встретимся. Это уже говорит о человечности и демократии", - заявил Константинов. Он подчеркнул, что депутаты высшего законодательного органа автономии заранее сообщили о своем визите. "Неделю назад мы предупреждали о визите и вчера дополнительно сообщили, что сегодня к 11.00 (совпадает с мск – ред.) будем… Мы хотели поговорить о сложившейся ситуации, которая мешает развитию нашей республики", - пояснил спикер гагаузского парламента. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250220/moldaviya-2000566146.html
https://ria.ru/20250422/moldaviya-2012751188.html
https://ria.ru/20250415/kishinev-2011372961.html
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в мире, молдавия, дмитрий константинов, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Депутатов парламента Гагаузии не пустили в постпредство ЕС в Кишиневе

Константинов: парламентариев Гагаузии не пустили в постпредство ЕС в Кишиневе

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Депутатов парламента Гагаузской автономии не впустили в постпредство в Кишиневе, несмотря на заранее объявленный визит, парламентарии хотели рассказать о давлении властей Молдавии на автономию, сообщил спикер гагаузского парламента Дмитрий Константинов в эфире местного телеканала GRT.
Парламент Гагаузии обратился 15 апреля к Евросоюзу, ОБСЕ и Венецианской комиссии с призывом обратить внимание на системные нарушения прав гагаузского народа со стороны официального Кишинева.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Гуцул осудила замену флага Гагаузии на флаг ЕС во время визита Речана
20 февраля, 15:06
«
"В отличие от посольства ЕС, где с нами даже не соизволили выйти и встретиться, представитель Америки вышел, объяснил нам, что сегодня не с кем встречаться, на следующей неделе нам сообщат и мы встретимся. Это уже говорит о человечности и демократии", - заявил Константинов.
Он подчеркнул, что депутаты высшего законодательного органа автономии заранее сообщили о своем визите. "Неделю назад мы предупреждали о визите и вчера дополнительно сообщили, что сегодня к 11.00 (совпадает с мск – ред.) будем… Мы хотели поговорить о сложившейся ситуации, которая мешает развитию нашей республики", - пояснил спикер гагаузского парламента.
Дмитрий Константинов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Спикеру парламента Гагаузии запретили выезд из Молдавии
22 апреля, 15:29
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Кишинев намерен уничтожить автономию Гагаузии, заявил Константинов
15 апреля, 15:16
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Митинг у здания управления полиции в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Жители Гагаузии обратятся в ООН с просьбой установить контроль за ситуацией
16 апреля, 20:18
 
В миреМолдавияДмитрий КонстантиновЕвгения ГуцулМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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