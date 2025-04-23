https://ria.ru/20250423/frantsisk-2012899444.html

Гроб с телом папы Франциска внесли в Собор Святого Петра

Гроб с телом папы Франциска внесли в Собор Святого Петра - РИА Новости, 23.04.2025

Гроб с телом папы Франциска внесли в Собор Святого Петра

Гроб с телом папы Франциска внесли в собор Святого Петра, где верующие смогут попрощаться с понтификом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:42:00+03:00

2025-04-23T10:42:00+03:00

2025-04-23T11:35:00+03:00

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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ВАТИКАН, 23 апр – РИА Новости. Гроб с телом папы Франциска внесли в собор Святого Петра, где верующие смогут попрощаться с понтификом, передает корреспондент РИА Новости.Перед этим прошла короткая литургия, после которой процессия с гробом проследовала от Дома Святой Марфы, где понтифик жил и скончался, через площадь Святого Петра внутрь собора.Там состоится литургия, после которой доступ к телу понтифику получат многочисленные верующие. Для них двери базилики откроются в 12.00 мск.В отличие от предшественников на Апостольском престоле, папа Франциск распорядился о скромном характере собственных похорон: его тело выставят не на катафалке вне гроба, а в гробу со снятой крышкой.Тело Франциска пробудет в соборе до пятницы включительно, и уже в субботу состоится торжественная церемония похорон и обряд погребения. С момента похорон Ватикан начинает девятидневный траур, а по его завершении на выборы нового понтифика соберется конклав кардиналов.В соответствии с завещанием папа Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники. В опубликованном в понедельник вечером документе он попросил, чтобы его гробница была простой и без особых украшений.Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.

https://ria.ru/20250422/patriarkh-2012825190.html

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ватикан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Гроб с телом папы Франциска в соборе Святого Петра Гроб с телом папы Франциска внесли в собор Святого Петра, передает корреспондент РИА Новости. У верующих будет возможность проститься с понтификом в соборе до пятницы включительно, в субботу пройдут похороны. 2025-04-23T10:42 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франциск (хорхе марио бергольо), ватикан