https://ria.ru/20250423/evropa-2012875435.html

Европа может пойти на сближение с Китаем, считает эксперт

Европа может пойти на сближение с Китаем, считает эксперт - РИА Новости, 23.04.2025

Европа может пойти на сближение с Китаем, считает эксперт

Настроенные против президента США Дональда Трампа страны Европы могут пойти на сближение с Китаем, но не рискнут сильно портить отношения с Вашингтоном, считая... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T07:28:00+03:00

2025-04-23T07:28:00+03:00

2025-04-23T11:38:00+03:00

сша

европа

китай

дональд трамп

российская академия наук

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Настроенные против президента США Дональда Трампа страны Европы могут пойти на сближение с Китаем, но не рискнут сильно портить отношения с Вашингтоном, считая Трампа "временщиком", рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Они рассматривают политику Трампа как политику временщика. То есть "лучше потерпим". Вполне возможно, что на период срока Трампа Европа будет дрейфовать в сторону Пекина. Здесь как раз в этот период вполне возможно сближение России и Вашингтона и сближение позиций Европы и Китая", - полагает собеседник агентства. Как отметил политолог, в ЕС рассчитывают на возвращение США к прежнему политическому курсу после ухода Трампа с поста американского лидера. В связи с этим они не рискнут серьезно портить устоявшиеся экономические связи с США. "Между ними колоссальная экономическая взаимозависимость, эту взаимозависимость они не хотят рвать, в отличие от, например, США и Китая, где обе страны взяли курс как раз на разрыв этой экономической взаимозависимости, во что бы она им не вылилась, какой бы товарооборот ни был. Они прекрасно понимают, что им не по пути", - добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250417/tramp-2011900777.html

https://ria.ru/20250417/svyazi-2011735379.html

сша

европа

китай

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сша, европа, китай, дональд трамп, российская академия наук, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт