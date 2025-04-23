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Эрдоган рассказал об обстановке в Стамбуле после землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025
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23:46 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/erdogan-2013066376.html
Эрдоган рассказал об обстановке в Стамбуле после землетрясения
Эрдоган рассказал об обстановке в Стамбуле после землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025
Эрдоган рассказал об обстановке в Стамбуле после землетрясения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в соцсети X, что, согласно последним данным о землетрясении в Стамбуле, в городе нет проблемной ситуации, власти... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:46:00+03:00
2025-04-23T23:46:00+03:00
в мире
турция
стамбул
мраморное море
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в соцсети X, что, согласно последним данным о землетрясении в Стамбуле, в городе нет проблемной ситуации, власти будут оставаться в полной готовности. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. По данным МВД Турции, жертв после землетрясения нет. &quot;На координационном совещании мы получили самую свежую информацию, оценили предпринятые и предстоящие шаги по минимизации последствий землетрясения. В результате поисково-спасательных работ, которые мы проводим с полудня, в городах, где ощущалось землетрясение, проблемной ситуации нет. К счастью, у нас нет жертв в результате землетрясения&quot;, - сообщил турецкий лидер."Наши граждане могут быть спокойны. Как государство, мы будем продолжать оставаться в состоянии боевой готовности 24/7 со всеми нашими подразделениями и продолжать работать на благо нашей страны", - отметил турецкий лидер.
https://ria.ru/20250423/stambul-2012994867.html
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html
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в мире, турция, стамбул, мраморное море, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Мраморное море, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал об обстановке в Стамбуле после землетрясения

Эрдоган: в Стамбуле нет проблемной ситуации после землетрясения

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в соцсети X, что, согласно последним данным о землетрясении в Стамбуле, в городе нет проблемной ситуации, власти будут оставаться в полной готовности.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. По данным МВД Турции, жертв после землетрясения нет.
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«

"На координационном совещании мы получили самую свежую информацию, оценили предпринятые и предстоящие шаги по минимизации последствий землетрясения. В результате поисково-спасательных работ, которые мы проводим с полудня, в городах, где ощущалось землетрясение, проблемной ситуации нет. К счастью, у нас нет жертв в результате землетрясения", - сообщил турецкий лидер.

«
"Наши граждане могут быть спокойны. Как государство, мы будем продолжать оставаться в состоянии боевой готовности 24/7 со всеми нашими подразделениями и продолжать работать на благо нашей страны", - отметил турецкий лидер.
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В миреТурцияСтамбулМраморное мореРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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