Эрдоган рассказал об обстановке в Стамбуле после землетрясения
Эрдоган: в Стамбуле нет проблемной ситуации после землетрясения
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в соцсети X, что, согласно последним данным о землетрясении в Стамбуле, в городе нет проблемной ситуации, власти будут оставаться в полной готовности.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. По данным МВД Турции, жертв после землетрясения нет.
«
"На координационном совещании мы получили самую свежую информацию, оценили предпринятые и предстоящие шаги по минимизации последствий землетрясения. В результате поисково-спасательных работ, которые мы проводим с полудня, в городах, где ощущалось землетрясение, проблемной ситуации нет. К счастью, у нас нет жертв в результате землетрясения", - сообщил турецкий лидер.
«
"Наши граждане могут быть спокойны. Как государство, мы будем продолжать оставаться в состоянии боевой готовности 24/7 со всеми нашими подразделениями и продолжать работать на благо нашей страны", - отметил турецкий лидер.