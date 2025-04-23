https://ria.ru/20250423/erdogan-2013066376.html

Эрдоган рассказал об обстановке в Стамбуле после землетрясения

Эрдоган рассказал об обстановке в Стамбуле после землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025

Эрдоган рассказал об обстановке в Стамбуле после землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в соцсети X, что, согласно последним данным о землетрясении в Стамбуле, в городе нет проблемной ситуации, власти... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T23:46:00+03:00

2025-04-23T23:46:00+03:00

2025-04-23T23:46:00+03:00

в мире

турция

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мраморное море

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в соцсети X, что, согласно последним данным о землетрясении в Стамбуле, в городе нет проблемной ситуации, власти будут оставаться в полной готовности. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. По данным МВД Турции, жертв после землетрясения нет. "На координационном совещании мы получили самую свежую информацию, оценили предпринятые и предстоящие шаги по минимизации последствий землетрясения. В результате поисково-спасательных работ, которые мы проводим с полудня, в городах, где ощущалось землетрясение, проблемной ситуации нет. К счастью, у нас нет жертв в результате землетрясения", - сообщил турецкий лидер."Наши граждане могут быть спокойны. Как государство, мы будем продолжать оставаться в состоянии боевой готовности 24/7 со всеми нашими подразделениями и продолжать работать на благо нашей страны", - отметил турецкий лидер.

https://ria.ru/20250423/stambul-2012994867.html

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html

турция

стамбул

мраморное море

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в мире, турция, стамбул, мраморное море, реджеп тайип эрдоган