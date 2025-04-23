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Глава Рособрнадзора рассказал о правилах посещения пункта сдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора рассказал о правилах посещения пункта сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 23.04.2025

Глава Рособрнадзора рассказал о правилах посещения пункта сдачи ЕГЭ

Присутствовать на пункте сдачи ЕГЭ смогут родители, чьи дети не сдают экзамен в этом пункте, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T21:42:00+03:00

2025-04-23T21:42:00+03:00

2025-04-23T21:42:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Присутствовать на пункте сдачи ЕГЭ смогут родители, чьи дети не сдают экзамен в этом пункте, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Самые основные плюсы - это представители родительского комитета из этой школы или соседней школы. Второй принцип - он не должен быть родственником или родителем сдающего в этом пункте проведения экзамена", - сказал Музаев в эфире телеканала "Россия 1". Глава Рособрнадзора добавил, что представители родителей перед посещением пункта сдачи ЕГЭ будут обучаться и иметь специальную ведомость, которая по итогам экзамена будет заноситься в информационную систему. "Если были какие-то нарушения, замечания, жалобы от ребят - они фиксируются", - отметил Музаев. Кроме того, родители смогут проверять готовность пунктов сдачи ЕГЭ и фиксировать настройку металлодетекторов.

https://ria.ru/20250212/roditeli-1998918469.html

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия