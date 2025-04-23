https://ria.ru/20250423/dagestan-2013059654.html

В Дагестане арестовали беременную женщину, забившую до смерти свою дочь

В Дагестане арестовали беременную женщину, забившую до смерти свою дочь - РИА Новости, 23.04.2025

В Дагестане арестовали беременную женщину, забившую до смерти свою дочь

Жительница дагестанского Каспийска, жестоко избившая свою трехлетнюю дочь, после чего врачи месяц боролись за жизнь ребенка, арестована на месяц, сообщает... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:27:00+03:00

2025-04-23T22:27:00+03:00

2025-04-23T22:27:00+03:00

происшествия

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Жительница дагестанского Каспийска, жестоко избившая свою трехлетнюю дочь, после чего врачи месяц боролись за жизнь ребенка, арестована на месяц, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики в Telegram-канале. В понедельник в реанимации скончалась трехлетняя девочка из Каспийска, которую, по данным следствия, 20 марта избила мать. Женщине предъявили обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка (часть 4 статьи 111 УК РФ). "Каспийский городской суд Республики Дагестан рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жительницы города Каспийска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ… Суд, рассмотрев материал, постановил избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, то есть по 21 мая", – говорится в сообщении пресс-службы.Согласно материалам дела, обвиняемая, будучи на шестом месяце беременности, в приступе ярости нанесла многочисленные удары руками по различным частям тела своей дочери. От полученных повреждений ребенок впал в кому и, не приходя в сознание, скончался спустя месяц в больнице. В производстве суда также находится иск органов социальной защиты о лишении обвиняемой, у которой на попечении находятся еще трое детей, родительских прав. Ранее в прокуратуре Дагестана сообщили РИА Новости, что у подозреваемой четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире. Уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова сообщила РИА Новости, что дети женщины переданы под опеку в другую семью.

https://ria.ru/20250418/izbienie-2012036765.html

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происшествия, россия, республика дагестан