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В Дагестане в перестрелке ранили полицейского - РИА Новости, 23.04.2025
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07:36 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/dagestan-2012875744.html
В Дагестане в перестрелке ранили полицейского
В Дагестане в перестрелке ранили полицейского - РИА Новости, 23.04.2025
В Дагестане в перестрелке ранили полицейского
Водитель автомобиля умышленно сбил полицейского в дагестанском Дербенте, пытаясь скрыться, и несколько раз выстрелил в сторону сотрудников, в ответ... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T07:36:00+03:00
2025-04-23T07:36:00+03:00
происшествия
дербент
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МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Водитель автомобиля умышленно сбил полицейского в дагестанском Дербенте, пытаясь скрыться, и несколько раз выстрелил в сторону сотрудников, в ответ злоумышленник был ликвидирован из табельного оружия, сообщили в пресс-службе МВД республики. Отмечается, что во вторник вечером сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии проводили комплекс мероприятий по профилактике и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений. "В районе улицы Махачкалинской города Дербента водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке транспортного средства, попытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников. В ответ правоохранителями было применено табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался", – говорится в сообщении. Пострадавшего полицейского с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение. Сообщается, что его жизни угрозы нет. В автомобиле стрелявшего был обнаружен пистолет. Сотрудники полиции со следственными органами проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, добавили в МВД Дагестана.
https://ria.ru/20250408/sk-2009943979.html
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происшествия, дербент, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Дербент, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Дагестане в перестрелке ранили полицейского

МВД: в Дагестане в перестрелке ранили полицейского, нападавший убит

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Водитель автомобиля умышленно сбил полицейского в дагестанском Дербенте, пытаясь скрыться, и несколько раз выстрелил в сторону сотрудников, в ответ злоумышленник был ликвидирован из табельного оружия, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Отмечается, что во вторник вечером сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии проводили комплекс мероприятий по профилактике и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений.
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"В районе улицы Махачкалинской города Дербента водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке транспортного средства, попытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников. В ответ правоохранителями было применено табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался", – говорится в сообщении.
Пострадавшего полицейского с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение. Сообщается, что его жизни угрозы нет.
В автомобиле стрелявшего был обнаружен пистолет. Сотрудники полиции со следственными органами проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, добавили в МВД Дагестана.
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