Ученые показали природный выброс нефти на Байкале
Байкальский музей РАН показал природный выброс нефти со дна озера
© Фото : Байкальский музей Сибирского отделения РАНЕстественный природный выброс нефти на озере Байкал
© Фото : Байкальский музей Сибирского отделения РАН
Естественный природный выброс нефти на озере Байкал. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Природный выброс нефти на озере Байкал показал Байкальский музей сибирского отделения Российской академии наук, соответствующие фотографии ученые опубликовали в официальном аккаунте учреждения во "ВКонтакте".
"А вы знали, что со дна Байкала сочится нефть? Ученые Байкальского музея в ходе экспедиционных работ по изучению байкальской нерпы в районе деревни Сухая наткнулись на места, где нефть, скопившаяся подо льдом за зиму, вышла наружу", — говорится в сообщении.
По их словам, феномен байкальских нефтепроявлений впервые описал известный естествоиспытатель Иоганн Георг Гмелин в 1733 году.
"Важно отметить, что, несмотря на наличие нефти, Байкал остается одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире", — объясняют ученые.
Эти природные нефтяные выходы — около четырех тонн в год — не связаны с промышленной добычей и представляют собой уникальное природное явление, которым занимаются специалисты для понимания геологических процессов и экологии озера.
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