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Ученые показали природный выброс нефти на Байкале - РИА Новости, 23.04.2025
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22:03 23.04.2025 (обновлено: 22:38 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/baykal-2013056735.html
Ученые показали природный выброс нефти на Байкале
Ученые показали природный выброс нефти на Байкале - РИА Новости, 23.04.2025
Ученые показали природный выброс нефти на Байкале
Природный выброс нефти на озере Байкал показал Байкальский музей сибирского отделения Российской академии наук, соответствующие фотографии ученые опубликовали в РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:03:00+03:00
2025-04-23T22:38:00+03:00
байкал
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Природный выброс нефти на озере Байкал показал Байкальский музей сибирского отделения Российской академии наук, соответствующие фотографии ученые опубликовали в официальном аккаунте учреждения во "ВКонтакте". "А вы знали, что со дна Байкала сочится нефть? Ученые Байкальского музея в ходе экспедиционных работ по изучению байкальской нерпы в районе деревни Сухая наткнулись на места, где нефть, скопившаяся подо льдом за зиму, вышла наружу", — говорится в сообщении. По их словам, феномен байкальских нефтепроявлений впервые описал известный естествоиспытатель Иоганн Георг Гмелин в 1733 году. "Важно отметить, что, несмотря на наличие нефти, Байкал остается одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире", — объясняют ученые.Эти природные нефтяные выходы — около четырех тонн в год — не связаны с промышленной добычей и представляют собой уникальное природное явление, которым занимаются специалисты для понимания геологических процессов и экологии озера.
https://ria.ru/20250128/vodorosli-1995932486.html
https://ria.ru/20250421/putin-2012587550.html
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байкал, российская академия наук, наука
Байкал, Российская академия наук, Наука
Ученые показали природный выброс нефти на Байкале

Байкальский музей РАН показал природный выброс нефти со дна озера

© Фото : Байкальский музей Сибирского отделения РАНЕстественный природный выброс нефти на озере Байкал
Естественный природный выброс нефти на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Байкальский музей Сибирского отделения РАН
Естественный природный выброс нефти на озере Байкал. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Природный выброс нефти на озере Байкал показал Байкальский музей сибирского отделения Российской академии наук, соответствующие фотографии ученые опубликовали в официальном аккаунте учреждения во "ВКонтакте".
"А вы знали, что со дна Байкала сочится нефть? Ученые Байкальского музея в ходе экспедиционных работ по изучению байкальской нерпы в районе деревни Сухая наткнулись на места, где нефть, скопившаяся подо льдом за зиму, вышла наружу", — говорится в сообщении.
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По их словам, феномен байкальских нефтепроявлений впервые описал известный естествоиспытатель Иоганн Георг Гмелин в 1733 году.
"Важно отметить, что, несмотря на наличие нефти, Байкал остается одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире", — объясняют ученые.
Эти природные нефтяные выходы — около четырех тонн в год — не связаны с промышленной добычей и представляют собой уникальное природное явление, которым занимаются специалисты для понимания геологических процессов и экологии озера.
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