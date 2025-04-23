https://ria.ru/20250423/baykal-2013056735.html

Ученые показали природный выброс нефти на Байкале

Ученые показали природный выброс нефти на Байкале - РИА Новости, 23.04.2025

Ученые показали природный выброс нефти на Байкале

Природный выброс нефти на озере Байкал показал Байкальский музей сибирского отделения Российской академии наук, соответствующие фотографии ученые опубликовали в РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:03:00+03:00

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байкал

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Природный выброс нефти на озере Байкал показал Байкальский музей сибирского отделения Российской академии наук, соответствующие фотографии ученые опубликовали в официальном аккаунте учреждения во "ВКонтакте". "А вы знали, что со дна Байкала сочится нефть? Ученые Байкальского музея в ходе экспедиционных работ по изучению байкальской нерпы в районе деревни Сухая наткнулись на места, где нефть, скопившаяся подо льдом за зиму, вышла наружу", — говорится в сообщении. По их словам, феномен байкальских нефтепроявлений впервые описал известный естествоиспытатель Иоганн Георг Гмелин в 1733 году. "Важно отметить, что, несмотря на наличие нефти, Байкал остается одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире", — объясняют ученые.Эти природные нефтяные выходы — около четырех тонн в год — не связаны с промышленной добычей и представляют собой уникальное природное явление, которым занимаются специалисты для понимания геологических процессов и экологии озера.

https://ria.ru/20250128/vodorosli-1995932486.html

https://ria.ru/20250421/putin-2012587550.html

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байкал, российская академия наук, наука