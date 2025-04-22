https://ria.ru/20250422/zelenskiy-2012638991.html

"Вопрос времени": в Раде сообщили Зеленскому страшные новости

"Вопрос времени": в Раде сообщили Зеленскому страшные новости - РИА Новости, 22.04.2025

"Вопрос времени": в Раде сообщили Зеленскому страшные новости

При нынешней ситуации на фронте без американской военной помощи военное поражение Украины неизбежно, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T04:09:00+03:00

2025-04-22T04:09:00+03:00

2025-04-22T11:42:00+03:00

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александр дубинский

дональд трамп

марко рубио

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. При нынешней ситуации на фронте без американской военной помощи военное поражение Украины неизбежно, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Нет другого варианта: все будут болтаться на столбах. Потому что в текущих условиях без американской военной поддержки и при словесной поддержке Европы, военное поражение — это лишь вопрос времени", — предупредил он.По словам Дубинского, глава киевского режима продолжает пытаться навязывать всем свои условия, не понимая, что уже проиграл. Зеленский упорно не желает воспринимать реальность, пояснил украинский политик."Его политический конец предрешен", — резюмировал парламентарий.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать при этом военную помощь киевскому режиму глава Белого дома ответил, что не хочет этого говорить.Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".

https://ria.ru/20250422/rogov-2012633171.html

https://ria.ru/20250421/zelenskij-2012613364.html

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в мире, украина, сша, александр дубинский, дональд трамп, марко рубио, верховная рада украины