Рейтинг@Mail.ru
"Вопрос времени": в Раде сообщили Зеленскому страшные новости - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 22.04.2025 (обновлено: 11:42 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/zelenskiy-2012638991.html
"Вопрос времени": в Раде сообщили Зеленскому страшные новости
"Вопрос времени": в Раде сообщили Зеленскому страшные новости - РИА Новости, 22.04.2025
"Вопрос времени": в Раде сообщили Зеленскому страшные новости
При нынешней ситуации на фронте без американской военной помощи военное поражение Украины неизбежно, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T04:09:00+03:00
2025-04-22T11:42:00+03:00
в мире
украина
сша
александр дубинский
дональд трамп
марко рубио
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_accf5104a82d1e34fdac7fbce0cf5706.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. При нынешней ситуации на фронте без американской военной помощи военное поражение Украины неизбежно, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Нет другого варианта: все будут болтаться на столбах. Потому что в текущих условиях без американской военной поддержки и при словесной поддержке Европы, военное поражение — это лишь вопрос времени", — предупредил он.По словам Дубинского, глава киевского режима продолжает пытаться навязывать всем свои условия, не понимая, что уже проиграл. Зеленский упорно не желает воспринимать реальность, пояснил украинский политик."Его политический конец предрешен", — резюмировал парламентарий.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать при этом военную помощь киевскому режиму глава Белого дома ответил, что не хочет этого говорить.Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".
https://ria.ru/20250422/rogov-2012633171.html
https://ria.ru/20250421/zelenskij-2012613364.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cbcf95f623bc57613faf2ef37de922f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, александр дубинский, дональд трамп, марко рубио, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Марко Рубио, Верховная Рада Украины
"Вопрос времени": в Раде сообщили Зеленскому страшные новости

Дубинский назвал военное поражение Украины вопросом времени

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. При нынешней ситуации на фронте без американской военной помощи военное поражение Украины неизбежно, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Нет другого варианта: все будут болтаться на столбах. Потому что в текущих условиях без американской военной поддержки и при словесной поддержке Европы, военное поражение — это лишь вопрос времени", — предупредил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Рогов назвал идею Зеленского о перемирии явкой с повинной
01:20
По словам Дубинского, глава киевского режима продолжает пытаться навязывать всем свои условия, не понимая, что уже проиграл. Зеленский упорно не желает воспринимать реальность, пояснил украинский политик.
"Его политический конец предрешен", — резюмировал парламентарий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать при этом военную помощь киевскому режиму глава Белого дома ответил, что не хочет этого говорить.
Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Зеленский назвал дату встречи в Лондоне по Украине
Вчера, 20:50
 
В миреУкраинаСШААлександр ДубинскийДональд ТрампМарко РубиоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала