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Гладков сообщил Матвиенко о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на транспорт - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/vsu-2012733174.html
Гладков сообщил Матвиенко о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на транспорт
Гладков сообщил Матвиенко о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на транспорт - РИА Новости, 22.04.2025
Гладков сообщил Матвиенко о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на транспорт
Украинские войска ведут целенаправленные точечные удары беспилотными летательными аппаратами по движущемуся транспорту мирных жителей и коммерческих предприятий РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:24:00+03:00
2025-04-22T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
валентина матвиенко
вячеслав гладков
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска ведут целенаправленные точечные удары беспилотными летательными аппаратами по движущемуся транспорту мирных жителей и коммерческих предприятий в Белгородской области, все эти преступления фиксируются, сообщил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко губернатор региона Вячеслав Гладков. "Особенность текущего момента это, конечно, атаки со стороны (украинских – ред.) беспилотных летательных аппаратов, целенаправленные точечные удары по движущемуся транспорту как личному, так и коммерческому", - сказал Гладков во время рабочей встречи с Матвиенко. Спикер Совфеда отметила, что все эти факты должны быть обязательно зафиксированы, потому что в свое время "все эти преступники в полной мере ответят за свои деяния". "Следственный комитет, прокуратура, военные следственные органы отрабатывают - здесь все очень четко выстроенная система", - отреагировал губернатор.
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происшествия, белгородская область, валентина матвиенко, вячеслав гладков, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Валентина Матвиенко, Вячеслав Гладков, Совет Федерации РФ
Гладков сообщил Матвиенко о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на транспорт

Гладков: ВСУ наносят точечные удары по транспорту в Белгородской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска ведут целенаправленные точечные удары беспилотными летательными аппаратами по движущемуся транспорту мирных жителей и коммерческих предприятий в Белгородской области, все эти преступления фиксируются, сообщил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Особенность текущего момента это, конечно, атаки со стороны (украинских – ред.) беспилотных летательных аппаратов, целенаправленные точечные удары по движущемуся транспорту как личному, так и коммерческому", - сказал Гладков во время рабочей встречи с Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что все эти факты должны быть обязательно зафиксированы, потому что в свое время "все эти преступники в полной мере ответят за свои деяния".
"Следственный комитет, прокуратура, военные следственные органы отрабатывают - здесь все очень четко выстроенная система", - отреагировал губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВалентина МатвиенкоВячеслав ГладковСовет Федерации РФ
 
 
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