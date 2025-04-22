https://ria.ru/20250422/vsu-2012733174.html

Гладков сообщил Матвиенко о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на транспорт

Гладков сообщил Матвиенко о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на транспорт - РИА Новости, 22.04.2025

Гладков сообщил Матвиенко о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на транспорт

Украинские войска ведут целенаправленные точечные удары беспилотными летательными аппаратами по движущемуся транспорту мирных жителей и коммерческих предприятий РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:24:00+03:00

2025-04-22T14:24:00+03:00

2025-04-22T14:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

валентина матвиенко

вячеслав гладков

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска ведут целенаправленные точечные удары беспилотными летательными аппаратами по движущемуся транспорту мирных жителей и коммерческих предприятий в Белгородской области, все эти преступления фиксируются, сообщил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко губернатор региона Вячеслав Гладков. "Особенность текущего момента это, конечно, атаки со стороны (украинских – ред.) беспилотных летательных аппаратов, целенаправленные точечные удары по движущемуся транспорту как личному, так и коммерческому", - сказал Гладков во время рабочей встречи с Матвиенко. Спикер Совфеда отметила, что все эти факты должны быть обязательно зафиксированы, потому что в свое время "все эти преступники в полной мере ответят за свои деяния". "Следственный комитет, прокуратура, военные следственные органы отрабатывают - здесь все очень четко выстроенная система", - отреагировал губернатор.

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, валентина матвиенко, вячеслав гладков, совет федерации рф