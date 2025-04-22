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Гладков сообщил Матвиенко о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на транспорт
Гладков сообщил Матвиенко о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на транспорт - РИА Новости, 22.04.2025
Гладков сообщил Матвиенко о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на транспорт
Украинские войска ведут целенаправленные точечные удары беспилотными летательными аппаратами по движущемуся транспорту мирных жителей и коммерческих предприятий РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:24:00+03:00
2025-04-22T14:24:00+03:00
2025-04-22T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
валентина матвиенко
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска ведут целенаправленные точечные удары беспилотными летательными аппаратами по движущемуся транспорту мирных жителей и коммерческих предприятий в Белгородской области, все эти преступления фиксируются, сообщил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко губернатор региона Вячеслав Гладков. "Особенность текущего момента это, конечно, атаки со стороны (украинских – ред.) беспилотных летательных аппаратов, целенаправленные точечные удары по движущемуся транспорту как личному, так и коммерческому", - сказал Гладков во время рабочей встречи с Матвиенко. Спикер Совфеда отметила, что все эти факты должны быть обязательно зафиксированы, потому что в свое время "все эти преступники в полной мере ответят за свои деяния". "Следственный комитет, прокуратура, военные следственные органы отрабатывают - здесь все очень четко выстроенная система", - отреагировал губернатор.
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, валентина матвиенко, вячеслав гладков, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Валентина Матвиенко, Вячеслав Гладков, Совет Федерации РФ
Гладков сообщил Матвиенко о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на транспорт
Гладков: ВСУ наносят точечные удары по транспорту в Белгородской области