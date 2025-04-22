Марочко рассказал о действиях украинских военных в ЛНР во время перемирия
Марочко: ВСУ во время перемирия пытались вернуть ранее утраченные позиции в ЛНР
© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. ВСУ в период перемирия пытались вернуть себе ряд ранее утраченных позиций на линии фронта в ЛНР, все атаки отражены, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"На сватовско-кременском участке пасхальное перемирие носило формальный характер. За время пасхального перемирия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Макеевка (ЛНР), Новое, Григоровка и Белогоровка зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Также украинские националистические подразделения попытались воспользоваться ситуацией и вернуть ранее утраченные позиции", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что все атаки ВСУ на данном участке были отражены.
В понедельник МО РФ сообщило, что все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля. По информации МО, РФ украинские военные при этом продолжили наносить удары, зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия, ВСУ предприняли шесть попыток атак в ДНР и в Курской области, они были отражены, за время перемирия ВСУ применили 90 дронов, 8 из них - вне зоны СВО, все они сбиты. Как сообщило МО РФ, было совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов, а также нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск, по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с БПЛА.
Как информировало ведомство, в целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена. С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы России продолжили проведение специальной военной операции, сообщило МО РФ.