https://ria.ru/20250422/vsu-2012650153.html

Марочко рассказал о действиях украинских военных в ЛНР во время перемирия

Марочко рассказал о действиях украинских военных в ЛНР во время перемирия - РИА Новости, 22.04.2025

Марочко рассказал о действиях украинских военных в ЛНР во время перемирия

ВСУ в период перемирия пытались вернуть себе ряд ранее утраченных позиций на линии фронта в ЛНР, все атаки отражены, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T08:06:00+03:00

2025-04-22T08:06:00+03:00

2025-04-22T08:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. ВСУ в период перемирия пытались вернуть себе ряд ранее утраченных позиций на линии фронта в ЛНР, все атаки отражены, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "На сватовско-кременском участке пасхальное перемирие носило формальный характер. За время пасхального перемирия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Макеевка (ЛНР), Новое, Григоровка и Белогоровка зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Также украинские националистические подразделения попытались воспользоваться ситуацией и вернуть ранее утраченные позиции", - рассказал Марочко. Он уточнил, что все атаки ВСУ на данном участке были отражены. В понедельник МО РФ сообщило, что все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля. По информации МО, РФ украинские военные при этом продолжили наносить удары, зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия, ВСУ предприняли шесть попыток атак в ДНР и в Курской области, они были отражены, за время перемирия ВСУ применили 90 дронов, 8 из них - вне зоны СВО, все они сбиты. Как сообщило МО РФ, было совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов, а также нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск, по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с БПЛА. Как информировало ведомство, в целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена. С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы России продолжили проведение специальной военной операции, сообщило МО РФ.

https://ria.ru/20250422/marochko-2012649586.html

https://ria.ru/20250421/minoborony-2012461892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины