Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде пройдут военный парад и акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:27 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/volgograd-2012828618.html
В Волгограде пройдут военный парад и акция "Бессмертный полк"
В Волгограде пройдут военный парад и акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 22.04.2025
В Волгограде пройдут военный парад и акция "Бессмертный полк"
Военный парад и акция "Бессмертный полк" запланированы в День Победы в Волгограде, но формат проведения последнего еще не определен, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:27:00+03:00
2025-04-22T19:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
городское хозяйство москвы
волгоград
волгоградская область
хор турецкого
т-34
парад победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151385/76/1513857692_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8a67cad4604d2cbe6cc951a2006cdc6d.jpg
ВОЛГОГРАД, 22 апр – РИА Новости. Военный парад и акция "Бессмертный полк" запланированы в День Победы в Волгограде, но формат проведения последнего еще не определен, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. По данным властей, главные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде, пройдут с 7 по 9 мая. На территории центра "Юный ястреб" состоятся авигонки "На Кубок Великой Победы", также запланирована видеоинсталляция "Свет Великой Победы". В День Победы традиционно состоится возложение цветов на Мамаевом кургане. "На площади Павших борцов состоится военный парад, механизированную колонну по традиции возглавит легендарный "Т-34". Кроме того, в Волгограде состоится акция "Бессмертный полк" — формат и время проведения еще определяются", - говорится в сообщении властей. Кроме того, в День Победы в Волгограде состоится концерт "80 песен о Победе", на набережной города выступят известные артисты, в том числе и "Хор Турецкого", а в 22.00 будет дан артиллерийский салют и фейерверк.
https://ria.ru/20250404/stalin-2009281051.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151385/76/1513857692_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ea1bc0578dbedc833eb87c02f6e25a9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, волгоград, волгоградская область, хор турецкого, т-34, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Волгоград, Волгоградская область, Хор Турецкого, Т-34, Парад Победы
В Волгограде пройдут военный парад и акция "Бессмертный полк"

В Волгограде в День Победы пройдут парад и акция "Бессмертный полк"

© Фото : официальный портал Волгоградской областиПарад войск в честь Сталинградской Победы в Волгограде
Парад войск в честь Сталинградской Победы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : официальный портал Волгоградской области
Парад войск в честь Сталинградской Победы в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 22 апр – РИА Новости. Военный парад и акция "Бессмертный полк" запланированы в День Победы в Волгограде, но формат проведения последнего еще не определен, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
По данным властей, главные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде, пройдут с 7 по 9 мая. На территории центра "Юный ястреб" состоятся авигонки "На Кубок Великой Победы", также запланирована видеоинсталляция "Свет Великой Победы".
В День Победы традиционно состоится возложение цветов на Мамаевом кургане.
"На площади Павших борцов состоится военный парад, механизированную колонну по традиции возглавит легендарный "Т-34". Кроме того, в Волгограде состоится акция "Бессмертный полк" — формат и время проведения еще определяются", - говорится в сообщении властей.
Кроме того, в День Победы в Волгограде состоится концерт "80 песен о Победе", на набережной города выступят известные артисты, в том числе и "Хор Турецкого", а в 22.00 будет дан артиллерийский салют и фейерверк.
Военный парад - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Правнук Сталина не пойдет на парад Победы
4 апреля, 11:10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоГородское хозяйство МосквыВолгоградВолгоградская областьХор ТурецкогоТ-34Парад Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала