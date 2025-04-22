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В Волгограде пройдут военный парад и акция "Бессмертный полк"
В Волгограде пройдут военный парад и акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 22.04.2025
В Волгограде пройдут военный парад и акция "Бессмертный полк"
Военный парад и акция "Бессмертный полк" запланированы в День Победы в Волгограде, но формат проведения последнего еще не определен, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:27:00+03:00
2025-04-22T19:27:00+03:00
2025-04-22T19:27:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 22 апр – РИА Новости. Военный парад и акция "Бессмертный полк" запланированы в День Победы в Волгограде, но формат проведения последнего еще не определен, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. По данным властей, главные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде, пройдут с 7 по 9 мая. На территории центра "Юный ястреб" состоятся авигонки "На Кубок Великой Победы", также запланирована видеоинсталляция "Свет Великой Победы". В День Победы традиционно состоится возложение цветов на Мамаевом кургане. "На площади Павших борцов состоится военный парад, механизированную колонну по традиции возглавит легендарный "Т-34". Кроме того, в Волгограде состоится акция "Бессмертный полк" — формат и время проведения еще определяются", - говорится в сообщении властей. Кроме того, в День Победы в Волгограде состоится концерт "80 песен о Победе", на набережной города выступят известные артисты, в том числе и "Хор Турецкого", а в 22.00 будет дан артиллерийский салют и фейерверк.
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общество, городское хозяйство москвы, волгоград, волгоградская область, хор турецкого, т-34, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Волгоград, Волгоградская область, Хор Турецкого, Т-34, Парад Победы
В Волгограде пройдут военный парад и акция "Бессмертный полк"
В Волгограде в День Победы пройдут парад и акция "Бессмертный полк"