https://ria.ru/20250422/volgograd-2012828618.html

В Волгограде пройдут военный парад и акция "Бессмертный полк"

В Волгограде пройдут военный парад и акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 22.04.2025

В Волгограде пройдут военный парад и акция "Бессмертный полк"

Военный парад и акция "Бессмертный полк" запланированы в День Победы в Волгограде, но формат проведения последнего еще не определен, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:27:00+03:00

2025-04-22T19:27:00+03:00

2025-04-22T19:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

городское хозяйство москвы

волгоград

волгоградская область

хор турецкого

т-34

парад победы

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ВОЛГОГРАД, 22 апр – РИА Новости. Военный парад и акция "Бессмертный полк" запланированы в День Победы в Волгограде, но формат проведения последнего еще не определен, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. По данным властей, главные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде, пройдут с 7 по 9 мая. На территории центра "Юный ястреб" состоятся авигонки "На Кубок Великой Победы", также запланирована видеоинсталляция "Свет Великой Победы". В День Победы традиционно состоится возложение цветов на Мамаевом кургане. "На площади Павших борцов состоится военный парад, механизированную колонну по традиции возглавит легендарный "Т-34". Кроме того, в Волгограде состоится акция "Бессмертный полк" — формат и время проведения еще определяются", - говорится в сообщении властей. Кроме того, в День Победы в Волгограде состоится концерт "80 песен о Победе", на набережной города выступят известные артисты, в том числе и "Хор Турецкого", а в 22.00 будет дан артиллерийский салют и фейерверк.

https://ria.ru/20250404/stalin-2009281051.html

волгоград

волгоградская область

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общество, городское хозяйство москвы, волгоград, волгоградская область, хор турецкого, т-34, парад победы