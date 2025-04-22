https://ria.ru/20250422/ushakov-2012783416.html

Договоренность о проведении в Москве саммита ЛАГ достигнута, заявил Ушаков

Договоренность о проведении в Москве саммита ЛАГ достигнута, заявил Ушаков - РИА Новости, 22.04.2025

Договоренность о проведении в Москве саммита ЛАГ достигнута, заявил Ушаков

Принципиальная договоренность об организации в Москве саммита Лиги арабских государств достигнута, сейчас идет процесс согласования сроков, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:35:00+03:00

2025-04-22T16:35:00+03:00

2025-04-22T16:59:00+03:00

москва

лига арабских государств

юрий ушаков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Принципиальная договоренность об организации в Москве саммита Лиги арабских государств достигнута, сейчас идет процесс согласования сроков, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Принципиальная договоренность достигнута, сейчас согласовываются сроки", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250422/sammit-2012732654.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, лига арабских государств, юрий ушаков, россия