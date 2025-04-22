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Договоренность о проведении в Москве саммита ЛАГ достигнута, заявил Ушаков - РИА Новости, 22.04.2025
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16:35 22.04.2025 (обновлено: 16:59 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/ushakov-2012783416.html
Договоренность о проведении в Москве саммита ЛАГ достигнута, заявил Ушаков
Договоренность о проведении в Москве саммита ЛАГ достигнута, заявил Ушаков - РИА Новости, 22.04.2025
Договоренность о проведении в Москве саммита ЛАГ достигнута, заявил Ушаков
Принципиальная договоренность об организации в Москве саммита Лиги арабских государств достигнута, сейчас идет процесс согласования сроков, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:35:00+03:00
2025-04-22T16:59:00+03:00
москва
лига арабских государств
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Принципиальная договоренность об организации в Москве саммита Лиги арабских государств достигнута, сейчас идет процесс согласования сроков, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Принципиальная договоренность достигнута, сейчас согласовываются сроки", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250422/sammit-2012732654.html
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москва, лига арабских государств, юрий ушаков, россия
Москва, Лига арабских государств, Юрий Ушаков, Россия
Договоренность о проведении в Москве саммита ЛАГ достигнута, заявил Ушаков

Ушаков: принципиальная договоренность об организации в РФ саммита ЛАГ достигнута

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Принципиальная договоренность об организации в Москве саммита Лиги арабских государств достигнута, сейчас идет процесс согласования сроков, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Принципиальная договоренность достигнута, сейчас согласовываются сроки", - сказал Ушаков.
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МоскваЛига арабских государствЮрий УшаковРоссия
 
 
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