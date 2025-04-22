https://ria.ru/20250422/ushakov-2012780959.html
Россия предложила провести саммит арабских государств осенью в Москве
Россия предложила провести саммит арабских государств осенью в Москве - РИА Новости, 22.04.2025
Россия предложила провести саммит арабских государств осенью в Москве
Россия предложила провести саммит Лиги арабских государств в Москве осенью, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:30:00+03:00
2025-04-22T16:30:00+03:00
2025-04-22T16:43:00+03:00
россия
москва
юрий ушаков
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия предложила провести саммит Лиги арабских государств в Москве осенью, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы предложили провести его в Москве. Дата согласовывается. Осенью", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250422/sammit-2012732654.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, юрий ушаков, лига арабских государств
Россия, Москва, Юрий Ушаков, Лига арабских государств
Россия предложила провести саммит арабских государств осенью в Москве
Ушаков: РФ предложила провести саммит Лиги арабских государств в Москве осенью