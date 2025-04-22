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Власти Ульяновска объяснили, почему перекрасили желто-синий фасад детсада - РИА Новости, 22.04.2025
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22:19 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/uljanovsk-2012852400.html
Власти Ульяновска объяснили, почему перекрасили желто-синий фасад детсада
Власти Ульяновска объяснили, почему перекрасили желто-синий фасад детсада - РИА Новости, 22.04.2025
Власти Ульяновска объяснили, почему перекрасили желто-синий фасад детсада
Цветовая гамма фасада ремонтируемого детского сада в центре Ульяновска соответствует действующим нормам и правилам и отвечает пожеланиям коллектива учреждения,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T22:19:00+03:00
2025-04-22T22:19:00+03:00
общество
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САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Цветовая гамма фасада ремонтируемого детского сада в центре Ульяновска соответствует действующим нормам и правилам и отвечает пожеланиям коллектива учреждения, тогда как вызвавшая обсуждения желто-синяя окраска была "промежуточным решением", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Накануне депутат законодательного собрания области, участник специальной военной операции Владимир Ожогин (фракция ЕР) написал в Telegram-канале, что после его обращения к главе города корпус детского сада №91, который оказался покрашен "в жовто-блакитные цвета флага Украины", был перекрашен. Он приложил фото, на которых запечатлено, как покрашенный в две - желтую и синюю - широкие вертикальные полосы фасад здания перекрашен в несколько полос желтых и зеленых. "Действительно в детском саду № 91, в первом корпусе данного дошкольного учебного заведения, проводится капитальный ремонт в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети"... То, что на фотографиях, был промежуточный вариант... То, что у нас кого-то цветовая гамма, может быть, не устроила - это было промежуточное решение. Как вы знаете, на фасад несколько слоев краски накладывается, а соответственно понятно, что подрядчик это делает в рамках имеющейся сметы. Затем коллектив так или иначе у нас утверждал колеровку, цветовую гамму - и заведующая детским садом, и воспитатели совместно с родительской общественностью - они утвердили вот именно в таком исполнении. Мы приняли их решение... Конечно, цвета должны быть яркими и жизнерадостными", - сказал собеседник агентства. По его словам, помимо этого, при выборе цвета учитывались действующие нормативные требования. "Позиция одного из депутатов она не играет определяющего значения в выборе цветовой гаммы фасада. Учитывая, что это дошкольное образовательное учреждение находится в центральной части города, здесь мы руководствовались действующими нормами и правилами, и у нас там есть в том числе правила по так называемым красным линиям, которые утверждены городским управлением архитектуры и градостроительства, там для каждой улицы есть свой набор цветовых решений по фасадам. Но и конечно же, мнение коллектива мы никоим образом не можем игнорировать", - отметил он. Собеседник агентства подчеркнул, что ограничений на использование каких-либо сочетаний цветов в городе нет. "У нас абсолютно все цвета допустимы, у нас абсолютно все цвета в ходу. Есть отдельные достаточно различные решения, в том числе по социальным учреждениям, в различных вариациях. Есть и синий, есть желтый, оранжевый. Вы и сами знаете, коллеги это отмечают тоже, представители журналистского сообщества и блогосферы, о том, что у нас даже герб города в принципе он ровно в том же цветовом исполнении, то есть у нас синий фон, который символизирует небо, белая колонна и золотая корона... Красота в глазах смотрящего", - добавил он.
https://ria.ru/20241030/krym-1980863749.html
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общество, ульяновск, единая россия
Общество, Ульяновск, Единая Россия
Власти Ульяновска объяснили, почему перекрасили желто-синий фасад детсада

Мэрия Ульяновска: желто-синий цвет фасада детсада был промежуточным решением

© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Fotolia / myskina6
Вид Ульяновска. Архивное фото
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САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Цветовая гамма фасада ремонтируемого детского сада в центре Ульяновска соответствует действующим нормам и правилам и отвечает пожеланиям коллектива учреждения, тогда как вызвавшая обсуждения желто-синяя окраска была "промежуточным решением", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Накануне депутат законодательного собрания области, участник специальной военной операции Владимир Ожогин (фракция ЕР) написал в Telegram-канале, что после его обращения к главе города корпус детского сада №91, который оказался покрашен "в жовто-блакитные цвета флага Украины", был перекрашен. Он приложил фото, на которых запечатлено, как покрашенный в две - желтую и синюю - широкие вертикальные полосы фасад здания перекрашен в несколько полос желтых и зеленых.
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"Действительно в детском саду № 91, в первом корпусе данного дошкольного учебного заведения, проводится капитальный ремонт в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети"... То, что на фотографиях, был промежуточный вариант... То, что у нас кого-то цветовая гамма, может быть, не устроила - это было промежуточное решение. Как вы знаете, на фасад несколько слоев краски накладывается, а соответственно понятно, что подрядчик это делает в рамках имеющейся сметы. Затем коллектив так или иначе у нас утверждал колеровку, цветовую гамму - и заведующая детским садом, и воспитатели совместно с родительской общественностью - они утвердили вот именно в таком исполнении. Мы приняли их решение... Конечно, цвета должны быть яркими и жизнерадостными", - сказал собеседник агентства.
По его словам, помимо этого, при выборе цвета учитывались действующие нормативные требования.
"Позиция одного из депутатов она не играет определяющего значения в выборе цветовой гаммы фасада. Учитывая, что это дошкольное образовательное учреждение находится в центральной части города, здесь мы руководствовались действующими нормами и правилами, и у нас там есть в том числе правила по так называемым красным линиям, которые утверждены городским управлением архитектуры и градостроительства, там для каждой улицы есть свой набор цветовых решений по фасадам. Но и конечно же, мнение коллектива мы никоим образом не можем игнорировать", - отметил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что ограничений на использование каких-либо сочетаний цветов в городе нет.
"У нас абсолютно все цвета допустимы, у нас абсолютно все цвета в ходу. Есть отдельные достаточно различные решения, в том числе по социальным учреждениям, в различных вариациях. Есть и синий, есть желтый, оранжевый. Вы и сами знаете, коллеги это отмечают тоже, представители журналистского сообщества и блогосферы, о том, что у нас даже герб города в принципе он ровно в том же цветовом исполнении, то есть у нас синий фон, который символизирует небо, белая колонна и золотая корона... Красота в глазах смотрящего", - добавил он.
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ОбществоУльяновскЕдиная Россия
 
 
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