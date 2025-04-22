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Ушаков раскрыл детали российско-американского диалога по Украине
Ушаков раскрыл детали российско-американского диалога по Украине - РИА Новости, 22.04.2025
Ушаков раскрыл детали российско-американского диалога по Украине
Российско-американский диалог по украинской проблематике продолжится на этой неделе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:13:00+03:00
2025-04-22T18:13:00+03:00
2025-04-22T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российско-американский диалог по украинской проблематике продолжится на этой неделе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Диалог продолжится и на этой неделе", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ход российско-американского диалога по украинскому урегулированию.Ранее Ушаков сообщил, что на этой неделе ожидается визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
https://ria.ru/20250422/tramp-2012669133.html
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россия, павел зарубин, юрий ушаков, украина, москва, стив уиткофф
Россия, Павел Зарубин, Юрий Ушаков, Украина, Москва, Стив Уиткофф
Ушаков раскрыл детали российско-американского диалога по Украине
Ушаков: российско-американский диалог по Украине продолжится на этой неделе