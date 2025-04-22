https://ria.ru/20250422/ukraina-2012810750.html

Ушаков раскрыл детали российско-американского диалога по Украине

Ушаков раскрыл детали российско-американского диалога по Украине - РИА Новости, 22.04.2025

Ушаков раскрыл детали российско-американского диалога по Украине

Российско-американский диалог по украинской проблематике продолжится на этой неделе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:13:00+03:00

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россия

павел зарубин

юрий ушаков

украина

москва

стив уиткофф

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российско-американский диалог по украинской проблематике продолжится на этой неделе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Диалог продолжится и на этой неделе", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ход российско-американского диалога по украинскому урегулированию.Ранее Ушаков сообщил, что на этой неделе ожидается визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

https://ria.ru/20250422/tramp-2012669133.html

россия

украина

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2025

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россия, павел зарубин, юрий ушаков, украина, москва, стив уиткофф