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В Кремле анонсировали новый визит Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 22.04.2025
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16:19 22.04.2025 (обновлено: 16:55 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/uitkoff-2012772745.html
В Кремле анонсировали новый визит Уиткоффа в Москву
В Кремле анонсировали новый визит Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 22.04.2025
В Кремле анонсировали новый визит Уиткоффа в Москву
Визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву ожидают на этой неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:19:00+03:00
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москва
стив уиткофф
сша
в мире
юрий ушаков
владимир путин
нато
украина
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву ожидают на этой неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Ждем", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.О планах Уиткоффа провести еще одну встречу с российской стороной сообщал в конце прошлой недели CNN.Последняя встреча президента Владимира Путина с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250418/uitkoff-2011963791.html
https://ria.ru/20250417/zelenskij-2011914911.html
https://ria.ru/20250422/tramp-2012589031.html
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москва, стив уиткофф, сша, в мире, юрий ушаков, владимир путин, нато, украина
Москва, Стив Уиткофф, США, В мире, Юрий Ушаков, Владимир Путин, НАТО, Украина
В Кремле анонсировали новый визит Уиткоффа в Москву

Ушаков: визит Уиткоффа в Москву ожидают на этой неделе

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву ожидают на этой неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Ждем", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Уиткофф обсуждал в России "вопрос территорий", пишет WSJ
18 апреля, 08:50
О планах Уиткоффа провести еще одну встречу с российской стороной сообщал в конце прошлой недели CNN.
Последняя встреча президента Владимира Путина с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении "российских нарративов"
17 апреля, 20:37
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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МоскваСтив УиткоффСШАВ миреЮрий УшаковВладимир ПутинНАТОУкраина
 
 
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