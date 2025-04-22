https://ria.ru/20250422/uitkoff-2012772745.html

В Кремле анонсировали новый визит Уиткоффа в Москву

В Кремле анонсировали новый визит Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 22.04.2025

В Кремле анонсировали новый визит Уиткоффа в Москву

Визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву ожидают на этой неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:19:00+03:00

2025-04-22T16:19:00+03:00

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москва

стив уиткофф

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву ожидают на этой неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Ждем", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.О планах Уиткоффа провести еще одну встречу с российской стороной сообщал в конце прошлой недели CNN.Последняя встреча президента Владимира Путина с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

https://ria.ru/20250418/uitkoff-2011963791.html

https://ria.ru/20250417/zelenskij-2011914911.html

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Варвара Скокшина

москва, стив уиткофф, сша, в мире, юрий ушаков, владимир путин, нато, украина