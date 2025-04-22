В Кремле анонсировали новый визит Уиткоффа в Москву
Ушаков: визит Уиткоффа в Москву ожидают на этой неделе
© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву ожидают на этой неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Ждем", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Уиткофф обсуждал в России "вопрос территорий", пишет WSJ
18 апреля, 08:50
О планах Уиткоффа провести еще одну встречу с российской стороной сообщал в конце прошлой недели CNN.
Последняя встреча президента Владимира Путина с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.