https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012678678.html

Церетели был лидером по натуре, заявил Карасин

Церетели был лидером по натуре, заявил Карасин - РИА Новости, 22.04.2025

Церетели был лидером по натуре, заявил Карасин

Известный скульптор Зураб Церетели был лидером по натуре, он был и останется символом творческого видения мира, яркого таланта, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:53:00+03:00

2025-04-22T10:53:00+03:00

2025-04-22T11:04:00+03:00

культура

москва

зураб церетели

григорий карасин

совет федерации рф

российская академия художеств

большой театр

умер зураб церетели

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Известный скульптор Зураб Церетели был лидером по натуре, он был и останется символом творческого видения мира, яркого таланта, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Причиной смерти художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили. Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. "Пришло скорбное известие о кончине на 92-м году жизни Зураба Церетели, великого скульптора и художника, президента Российской Академии Художеств", - написал Карасин. По его словам, Церетели был и останется "символом творческого видения мира, яркого таланта, который создал художественно-заряженные произведения – памятники и творческие объекты, включая новую сцену Большого театра, памятник Петру в Москве и сотни других". Карасин отметил, что встречаясь с Церетели, "мы все ощущали мощную энергетику нестандартного взгляда на искусство и жизнь". Человек-лидер, он своими произведениями мобилизовывал всё доброе в человеке, отметил сенатор. "Все мы видели державность в его взглядах и творчестве. Царство ему небесное!", - написал политик.

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, зураб церетели, григорий карасин, совет федерации рф, российская академия художеств, большой театр, умер зураб церетели