https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012678678.html
Церетели был лидером по натуре, заявил Карасин
Церетели был лидером по натуре, заявил Карасин - РИА Новости, 22.04.2025
Церетели был лидером по натуре, заявил Карасин
Известный скульптор Зураб Церетели был лидером по натуре, он был и останется символом творческого видения мира, яркого таланта, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:53:00+03:00
2025-04-22T10:53:00+03:00
2025-04-22T11:04:00+03:00
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умер зураб церетели
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Известный скульптор Зураб Церетели был лидером по натуре, он был и останется символом творческого видения мира, яркого таланта, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Причиной смерти художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили. Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. "Пришло скорбное известие о кончине на 92-м году жизни Зураба Церетели, великого скульптора и художника, президента Российской Академии Художеств", - написал Карасин. По его словам, Церетели был и останется "символом творческого видения мира, яркого таланта, который создал художественно-заряженные произведения – памятники и творческие объекты, включая новую сцену Большого театра, памятник Петру в Москве и сотни других". Карасин отметил, что встречаясь с Церетели, "мы все ощущали мощную энергетику нестандартного взгляда на искусство и жизнь". Человек-лидер, он своими произведениями мобилизовывал всё доброе в человеке, отметил сенатор. "Все мы видели державность в его взглядах и творчестве. Царство ему небесное!", - написал политик.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, зураб церетели, григорий карасин, совет федерации рф, российская академия художеств, большой театр, умер зураб церетели
Культура, Москва, Зураб Церетели, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Российская академия художеств, Большой театр, Умер Зураб Церетели
Церетели был лидером по натуре, заявил Карасин
Сенатор Карасин назвал Церетели символом творческого видения мира