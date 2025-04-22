https://ria.ru/20250422/trevoga-2012632426.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.04.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T01:03:00+03:00

2025-04-22T01:03:00+03:00

2025-04-22T01:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в украинской столице была объявлена в 00:57 мск, а в указанных областях — с 21:15 мск понедельника по 00:12 мск вторника.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года —через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250421/vsu-2012625444.html

киев

россия

днепропетровская область

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киев, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины