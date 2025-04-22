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Источник: укрепление рубля увеличит торговлю России и Турции в нацвалютах - РИА Новости, 22.04.2025
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05:42 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/torgovlya-2012643472.html
Источник: укрепление рубля увеличит торговлю России и Турции в нацвалютах
Источник: укрепление рубля увеличит торговлю России и Турции в нацвалютах - РИА Новости, 22.04.2025
Источник: укрепление рубля увеличит торговлю России и Турции в нацвалютах
Укрепление рубля может способствовать увеличению торговли Турции и России в национальных валютах и снижению зависимости от доллара, российская валюта имеет... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:42:00+03:00
2025-04-22T05:42:00+03:00
экономика
россия
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владимир путин
реджеп тайип эрдоган
алексей ерхов
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АНКАРА, 22 апр – РИА Новости. Укрепление рубля может способствовать увеличению торговли Турции и России в национальных валютах и снижению зависимости от доллара, российская валюта имеет шансы стать более привлекательной для турецких компаний, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке Турции. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, в понедельник опускался ниже 80 рублей впервые с 19 июня прошлого года. Экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявлял РИА Новости, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией, центральным банкам двух стран можно было бы применить режим фиксированного обменного курса. "Укрепление российской валюты делает расчеты в рублях более привлекательными для турецких компаний, так как это может снизить риски, связанные с колебаниями валютных курсов. Увеличение объемов торговли может стимулироваться правительственными инициативами, направленными на поддержание торговли в национальных валютах. Обе страны могут снизить свою зависимость от доллара, что может способствовать большему использованию национальных валют в двусторонних расчетах", - сказал собеседник агентства. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. А посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей, и есть попытки противодействовать договоренностям. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250421/rubl-2012476282.html
https://ria.ru/20250416/turtsija-2011573381.html
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экономика, россия, турция, казань, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, алексей ерхов, брикс
Экономика, Россия, Турция, Казань, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Алексей Ерхов, БРИКС
Источник: укрепление рубля увеличит торговлю России и Турции в нацвалютах

Укрепление рубля может увеличить торговлю России и Турции в нацвалютах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 22 апр – РИА Новости. Укрепление рубля может способствовать увеличению торговли Турции и России в национальных валютах и снижению зависимости от доллара, российская валюта имеет шансы стать более привлекательной для турецких компаний, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке Турции.
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, в понедельник опускался ниже 80 рублей впервые с 19 июня прошлого года. Экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявлял РИА Новости, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией, центральным банкам двух стран можно было бы применить режим фиксированного обменного курса.
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Турецкие банки могут возобновить открытие счетов в рублях, сообщил источник
Вчера, 11:30
"Укрепление российской валюты делает расчеты в рублях более привлекательными для турецких компаний, так как это может снизить риски, связанные с колебаниями валютных курсов. Увеличение объемов торговли может стимулироваться правительственными инициативами, направленными на поддержание торговли в национальных валютах. Обе страны могут снизить свою зависимость от доллара, что может способствовать большему использованию национальных валют в двусторонних расчетах", - сказал собеседник агентства.
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. А посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей, и есть попытки противодействовать договоренностям.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Власти Турции изучают влияние заморозков на экспорт овощей в Россию
16 апреля, 14:22
 
ЭкономикаРоссияТурцияКазаньВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАлексей ЕрховБРИКС
 
 
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