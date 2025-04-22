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Почти 25 тысяч девятиклассников планируют сдавать два ОГЭ вместо четырех - РИА Новости, 22.04.2025
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09:41 22.04.2025 (обновлено: 11:10 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/shkola-2012664969.html
Почти 25 тысяч девятиклассников планируют сдавать два ОГЭ вместо четырех
Почти 25 тысяч девятиклассников планируют сдавать два ОГЭ вместо четырех - РИА Новости, 22.04.2025
Почти 25 тысяч девятиклассников планируют сдавать два ОГЭ вместо четырех
Почти 25 тысяч девятиклассников, которые планируют продолжить обучение в столичных колледжах, записались на сегодняшний день на сдачу двух обязательных ОГЭ... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:41:00+03:00
2025-04-22T11:10:00+03:00
общество
москва
россия
санкт-петербург
анастасия ракова
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Почти 25 тысяч девятиклассников, которые планируют продолжить обучение в столичных колледжах, записались на сегодняшний день на сдачу двух обязательных ОГЭ вместо четырех, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, не планирующим продолжать обучение в 10 классе. Успешно сданных ОГЭ по этим предметам также будет достаточно для поступления в колледж и последующего получения среднего профессионального образования. Новые нормы будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. "На сегодня почти 25 тысяч девятиклассников выбрали два экзамена вместо четырех. Мы видим, что это абсолютно разные дети, почти треть из них — это школьники с очень высокими образовательными результатами, которые могли бы продолжить обучение в 10 классе. Но при этом они осознанно отдают предпочтение колледжам и практическому образованию", - рассказала Ракова. Вице-мэр подчеркнула, что глобальная цель этой инициативы – облегчить выбор, поддержать интерес школьников к продолжению обучения в вузе или быстрому получению профессии и выходу на рынок труда. "Наша задача – создать максимально благоприятные возможности для получения качественного образования, вне зависимости от того, к чему проявляет склонность конкретный ребенок. Это и предпрофессиональные классы с ориентацией на вуз, и качественное среднее профессиональное образование для ребят, которые чувствуют себя увереннее в области практических знаний. А дальше уже сам ребенок и его родители решают, какой образовательный трек выбрать", - добавила собеседница агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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общество, москва, россия, санкт-петербург, анастасия ракова , владимир путин
Общество, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Анастасия Ракова , Владимир Путин
Почти 25 тысяч девятиклассников планируют сдавать два ОГЭ вместо четырех

Ракова: почти 25 тысяч девятиклассников записались на сдачу двух ОГЭ вместо 4

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкУрок математики в лицее
Урок математики в лицее - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Почти 25 тысяч девятиклассников, которые планируют продолжить обучение в столичных колледжах, записались на сегодняшний день на сдачу двух обязательных ОГЭ вместо четырех, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, не планирующим продолжать обучение в 10 классе. Успешно сданных ОГЭ по этим предметам также будет достаточно для поступления в колледж и последующего получения среднего профессионального образования. Новые нормы будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
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"На сегодня почти 25 тысяч девятиклассников выбрали два экзамена вместо четырех. Мы видим, что это абсолютно разные дети, почти треть из них — это школьники с очень высокими образовательными результатами, которые могли бы продолжить обучение в 10 классе. Но при этом они осознанно отдают предпочтение колледжам и практическому образованию", - рассказала Ракова.
Вице-мэр подчеркнула, что глобальная цель этой инициативы – облегчить выбор, поддержать интерес школьников к продолжению обучения в вузе или быстрому получению профессии и выходу на рынок труда.
"Наша задача – создать максимально благоприятные возможности для получения качественного образования, вне зависимости от того, к чему проявляет склонность конкретный ребенок. Это и предпрофессиональные классы с ориентацией на вуз, и качественное среднее профессиональное образование для ребят, которые чувствуют себя увереннее в области практических знаний. А дальше уже сам ребенок и его родители решают, какой образовательный трек выбрать", - добавила собеседница агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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