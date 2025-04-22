https://ria.ru/20250422/samolet-2012847049.html
Самолет из Петербурга готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Самолет из Петербурга готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 22.04.2025
Самолет из Петербурга готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Петербург-Киров, готовится к экстренной посадке в московском "Шереметьево", сообщили РИА Новости экстренные... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:21:00+03:00
2025-04-22T21:21:00+03:00
2025-04-22T21:29:00+03:00
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шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Петербург-Киров, готовится к экстренной посадке в московском "Шереметьево", сообщили РИА Новости экстренные службы.Уточняется, что Boeing-738 авиакомпании "Победа" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за "снижения параметров давления в гидросистеме".
https://ria.ru/20250415/reys-2011470968.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, шереметьево (аэропорт)
Санкт-Петербург, Шереметьево (аэропорт)
Самолет из Петербурга готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Рейс из Санкт-Петербурга в Киров готовится к экстренной посадке в Шереметьево