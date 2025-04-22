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Самолет из Петербурга готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 22.04.2025
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21:21 22.04.2025 (обновлено: 21:29 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/samolet-2012847049.html
Самолет из Петербурга готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Самолет из Петербурга готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 22.04.2025
Самолет из Петербурга готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Петербург-Киров, готовится к экстренной посадке в московском "Шереметьево", сообщили РИА Новости экстренные... РИА Новости, 22.04.2025
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Петербург-Киров, готовится к экстренной посадке в московском "Шереметьево", сообщили РИА Новости экстренные службы.Уточняется, что Boeing-738 авиакомпании "Победа" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за "снижения параметров давления в гидросистеме".
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санкт-петербург, шереметьево (аэропорт)
Санкт-Петербург, Шереметьево (аэропорт)
Самолет из Петербурга готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Рейс из Санкт-Петербурга в Киров готовится к экстренной посадке в Шереметьево

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНа территории аэропорта Шереметьево
На территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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На территории аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Петербург-Киров, готовится к экстренной посадке в московском "Шереметьево", сообщили РИА Новости экстренные службы.
Уточняется, что Boeing-738 авиакомпании "Победа" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за "снижения параметров давления в гидросистеме".
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