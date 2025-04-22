https://ria.ru/20250422/samolet-2012847049.html

Самолет из Петербурга готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Самолет из Петербурга готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 22.04.2025

Самолет из Петербурга готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Петербург-Киров, готовится к экстренной посадке в московском "Шереметьево", сообщили РИА Новости экстренные... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:21:00+03:00

2025-04-22T21:21:00+03:00

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санкт-петербург

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Петербург-Киров, готовится к экстренной посадке в московском "Шереметьево", сообщили РИА Новости экстренные службы.Уточняется, что Boeing-738 авиакомпании "Победа" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за "снижения параметров давления в гидросистеме".

https://ria.ru/20250415/reys-2011470968.html

санкт-петербург

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

санкт-петербург, шереметьево (аэропорт)