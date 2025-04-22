РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы "Ласточки"
РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы поезда между Москвой и Минском
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗапуск международного поезда "Ласточка" Москва – Минск к 80-летию Победы
Запуск международного поезда "Ласточка" Москва – Минск к 80-летию Победы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы пассажирские поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, передает корреспондент РИА Новости.
Состав отправился во вторник с Белорусского вокзала столицы. Первые "Ласточки" запущены на этом маршруте 30 апреля 2021 года. Это были пятивагонные составы. Сейчас между столицами России и Белоруссии курсируют две пары десятивагонных "Ласточек" и одна пара пятивагонных. Брендированы в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "длинные" поезда.
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"В поезде 10 вагонов… Каждый вагон характеризует определенный этап, элемент войны", - сказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на торжественном мероприятии, посвященном запуску поезда.
Например, в одном из вагонов представлены материалы о вкладе в Победу железнодорожников, обеспечивавших быструю и бесперебойную доставку военной техники и боеприпасов, в сложнейших условиях перевозивших пассажиров, восстанавливавших пути.
Экспозиция еще одного вагона посвящена "Дорогам Победы": поездам, на которых воины-освободители возвращались с фронта, вокзалам, где солдат встречали сотни людей. В "Ласточке" можно будет узнать о начале Великой Отечественной войны и обороне Брестской крепости, партизанском движении в Белоруссии, выдающихся полководцах и героях, подвиге Смоленска и пути армии на Берлин.
Участие в проекте принимали Российское военно-историческое общество, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, Государственный музейно-выставочный центр "Росфото", Лаборатория истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.