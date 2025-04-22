https://ria.ru/20250422/rzhd-2012789766.html

РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы "Ласточки"

РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы "Ласточки" - РИА Новости, 22.04.2025

РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы "Ласточки"

РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы пассажирские поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:56:00+03:00

2025-04-22T16:56:00+03:00

2025-04-22T16:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

белоруссия

россия

смоленск

олег белозеров

ржд

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы пассажирские поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, передает корреспондент РИА Новости. Состав отправился во вторник с Белорусского вокзала столицы. Первые "Ласточки" запущены на этом маршруте 30 апреля 2021 года. Это были пятивагонные составы. Сейчас между столицами России и Белоруссии курсируют две пары десятивагонных "Ласточек" и одна пара пятивагонных. Брендированы в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "длинные" поезда. "В поезде 10 вагонов… Каждый вагон характеризует определенный этап, элемент войны", - сказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на торжественном мероприятии, посвященном запуску поезда. Например, в одном из вагонов представлены материалы о вкладе в Победу железнодорожников, обеспечивавших быструю и бесперебойную доставку военной техники и боеприпасов, в сложнейших условиях перевозивших пассажиров, восстанавливавших пути. Экспозиция еще одного вагона посвящена "Дорогам Победы": поездам, на которых воины-освободители возвращались с фронта, вокзалам, где солдат встречали сотни людей. В "Ласточке" можно будет узнать о начале Великой Отечественной войны и обороне Брестской крепости, партизанском движении в Белоруссии, выдающихся полководцах и героях, подвиге Смоленска и пути армии на Берлин. Участие в проекте принимали Российское военно-историческое общество, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, Государственный музейно-выставочный центр "Росфото", Лаборатория истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html

https://ria.ru/20250311/lukashenko-2004295237.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белоруссия, россия, смоленск, олег белозеров, ржд, российское военно-историческое общество (рвио), мгу имени м. в. ломоносова, 80-летие победы в великой отечественной войне