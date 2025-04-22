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РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы "Ласточки" - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:56 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/rzhd-2012789766.html
РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы "Ласточки"
РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы "Ласточки" - РИА Новости, 22.04.2025
РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы "Ласточки"
РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы пассажирские поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:56:00+03:00
2025-04-22T16:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
белоруссия
россия
смоленск
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы пассажирские поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, передает корреспондент РИА Новости. Состав отправился во вторник с Белорусского вокзала столицы. Первые "Ласточки" запущены на этом маршруте 30 апреля 2021 года. Это были пятивагонные составы. Сейчас между столицами России и Белоруссии курсируют две пары десятивагонных "Ласточек" и одна пара пятивагонных. Брендированы в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "длинные" поезда. "В поезде 10 вагонов… Каждый вагон характеризует определенный этап, элемент войны", - сказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на торжественном мероприятии, посвященном запуску поезда. Например, в одном из вагонов представлены материалы о вкладе в Победу железнодорожников, обеспечивавших быструю и бесперебойную доставку военной техники и боеприпасов, в сложнейших условиях перевозивших пассажиров, восстанавливавших пути. Экспозиция еще одного вагона посвящена "Дорогам Победы": поездам, на которых воины-освободители возвращались с фронта, вокзалам, где солдат встречали сотни людей. В "Ласточке" можно будет узнать о начале Великой Отечественной войны и обороне Брестской крепости, партизанском движении в Белоруссии, выдающихся полководцах и героях, подвиге Смоленска и пути армии на Берлин. Участие в проекте принимали Российское военно-историческое общество, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, Государственный музейно-выставочный центр "Росфото", Лаборатория истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html
https://ria.ru/20250311/lukashenko-2004295237.html
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общество, белоруссия, россия, смоленск, олег белозеров, ржд, российское военно-историческое общество (рвио), мгу имени м. в. ломоносова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Белоруссия, Россия, Смоленск, Олег Белозеров, РЖД, Российское военно-историческое общество (РВИО), МГУ имени М. В. Ломоносова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы "Ласточки"

РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы поезда между Москвой и Минском

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗапуск международного поезда "Ласточка" Москва – Минск к 80-летию Победы
Запуск международного поезда Ласточка Москва – Минск к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Запуск международного поезда "Ласточка" Москва – Минск к 80-летию Победы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы пассажирские поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, передает корреспондент РИА Новости.
Состав отправился во вторник с Белорусского вокзала столицы. Первые "Ласточки" запущены на этом маршруте 30 апреля 2021 года. Это были пятивагонные составы. Сейчас между столицами России и Белоруссии курсируют две пары десятивагонных "Ласточек" и одна пара пятивагонных. Брендированы в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "длинные" поезда.
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3 апреля, 18:55
«
"В поезде 10 вагонов… Каждый вагон характеризует определенный этап, элемент войны", - сказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на торжественном мероприятии, посвященном запуску поезда.
Например, в одном из вагонов представлены материалы о вкладе в Победу железнодорожников, обеспечивавших быструю и бесперебойную доставку военной техники и боеприпасов, в сложнейших условиях перевозивших пассажиров, восстанавливавших пути.
Экспозиция еще одного вагона посвящена "Дорогам Победы": поездам, на которых воины-освободители возвращались с фронта, вокзалам, где солдат встречали сотни людей. В "Ласточке" можно будет узнать о начале Великой Отечественной войны и обороне Брестской крепости, партизанском движении в Белоруссии, выдающихся полководцах и героях, подвиге Смоленска и пути армии на Берлин.
Участие в проекте принимали Российское военно-историческое общество, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, Государственный музейно-выставочный центр "Росфото", Лаборатория истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоБелоруссияРоссияСмоленскОлег БелозеровРЖДРоссийское военно-историческое общество (РВИО)МГУ имени М. В. Ломоносова80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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